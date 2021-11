Nyåbnet butik med ungarsk specialitet

Susy spiste selv chimney cakes på markederne i Ungarn. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. På Glentevej har Susy og Martin åbnet The Chimney Cake Shop, der sælger de specielle chimney cakes, som Susy kender dem fra markedspladserne hjemme i Ungarn

Af Robert Hendel

Har du børn med på en markedsplads i Ungarn, er det helt sikkert, at de på et eller andet tidspunkt bliver lækkersultne efter en chimney cake. Sådan var det for Zsuzsanna Ga’l Rødtnes, der til daglig bare bliver kaldt Susy.

– Når jeg var på markedsplads med min far, skulle jeg have en friskbagt chimney cake med valnødder. Selvom de havde nogle klar, ventede vi 15 til 20 minutter på at få en friskbagt, fortæller hun.

Chimney Cake betyder skorstenskage, og bliver kaldt sådan på grund af den røg, der står op af kagen, når den bliver fjernet fra træspyddet.

På markedspladserne i Ungarn blev de i gamle dage lavet over glødende kul. I dag er der butikker over hele landet, der sælger chimney cakes lavet i en ovn ligesom de gør i Glostrup.

De blev på markedspladserne lavet ligesom vi kender snobrød med brød omkring et stykke træ. Forskellen består i, at en chimney cake, lige inden den bliver bagt, bliver rullet i olie og sukker. Efterhånden som den bliver bagt, bliver sukkeret karamelliseret, hvilket giver en sød og sprød overflade og en blød midte. Den karamelliserede overflade kan, når den er helt frisk, tilføres forskellig smag som hasselnød, oreo, kanelsukker eller kokos.

Over de seneste år er chimney cakes blevet udviklet yderligere udenfor Ungarn. For eksempel er man begyndt at rulle dejen om en kræmmerhus-form, hvilket gør den oplagt til at putte softice i. Den mulighed har de også på Glentevej, hvor de også vil begynde at sælge almindelig isvafler med kugleis og softice.

Sandwich

Derudover er der de senere år udviklet en ny måde at lave chimney cakes på. I stedet for at rulle dejen i sukker, bliver den rullet i cheddar. Det gør den god til sandwich, som man også kan få i The Chimney Cake Shop.

– Så der er noget for både dem, der er efter noget sødt og noget rigtig mad, siger Susy.

Kunderne, der kendte chimney cakes fra deres barndom, skulle lige vende sig til, at de også kunne spises som mad.

– I starten var de østeuropæiske kunder skeptiske over for den nye cheddar-version men efter at have smagt det, køber de det nu ofte, siger Martin Rødtnes, Susys mand.

The Chimney Cake Shop startede egentlig i Ballerup, men der blev pladsen for træng, og da parret bor i Glostrup, var det oplagt at flytte til Glentevej, da muligheden opstod.

– Vi synes, det er et godt sted, hvor det er nemt at komme forbi. Der er rimelig meget trafik herude, siger Susy og peger ud mod Glentevej og Mellemtoftevej.

Ud over almindeligt salg fra butikken sælger parret også til virksomheder, for eksempel til receptioner.

– Vi kan lave de søde og de krydrede i en mini version, som er oplagt til receptioner med mere. Vi kalder det for mini chimneys, og de er en del af vores catering-sortiment, siger Susy.

De er netop nu også ved at gøre en food-truck færdig. Den skal til sommer køres ud på markeder og festivaler, med chimney sandwich, chimney is og selvfølgelige chimney cakes, så danskerne også kan få en friskbagt chimney cake med valnødder, som Susy fik det som barn.