Kunst som dette kan ses den kommende måned i Glostrup Fritidscenter. Maleri: Lars Kristian Hansen

GLOSTRUP. Lørdag bliver en ny udstilling præsenteret i Glo-strup Fritidscenter. Det er kunstneren Lars Kristian Hansen, der udstiller

Af Jesper Ernst Henriksen

Lars Kristian Hansen udstiller i Glostrup Fritidscenter i november. Han er en kendt figur inden for den danske kunstverden. Siden 2003 har han været fuldtidskunstner.

Han har været kåret som årets kunstner på kunstmessen Artville og anvendes flittigt som underviser og inspirator af mange af sine kunstnerkolleger.

– Kompositionerne er mageløse. Vekslende mellem vildskab og dybtliggende naturkræfter og sart poetisk skrøbelighed. Billederne er oftest opbygget af mange lag maling, primært akryl. Af og til kan der være lidt supplement af andre effekter som f.eks. kul, lak eller collage – men det er malingens rustikke udtryk, der er fremherskende. Det er svært at undgå at blive grebet af stemningen i Lars Kristian Hansens stilsikre værker. Han har meget at fortælle, mange følelser at give udtryk for og mange stemninger og øjeblikke der skal frem i lyset, siger Jette Skovgaard, formand for Glostrup Kunstforening.

Udstillingen bliver præsenteret ved Lun Lørdag den 6. november fra 14 til 16. Her spiller bandet Zebrazz, der også spillede på kulturnatten.