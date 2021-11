Ny svømmehal sikrer fremtidens kernevelfærd

DEBAT.

Af Ricky Overeeem (K), Formand for Børne- og Kulturudvalget i Vallensbæk Kommune

I sidste uges udgave af folkebladet beskylder SF den nuværende kommunalbestyrelse for at lave luksus byggerier i stedet for at yde kernevelfærd, og SF ser byggeriet som en omkostning og ikke en investering i fremtiden.

Vi må bare erkende at vores to nuværende svømmehaller er fuldstændigt nedslidt hvilket giver nogle voldsomme driftsomkostninger, men vi vil også kunne optimere energiudledningen voldsomt ved at bygge nyt frem for at renovere.

Svømmehallerne er i dag en del af dagligdagen for flere tusinde borgere i Vallensbæk, lige fra morgen svømmerne, børnehaverne, skolerne og ikke mindst foreningslivet, de er så meget brugt at det er ekstrem svært at finde bare enkelte ledige pladser. Denne hverdag ønsker SF på det skammeligste at tage fra borgerne i Vallensbæk, forstil jer en effekt det vil have på f.eks. ensomhed, den generelle folkesundhed og manglende muligheder for genoptræning, ja jeg tør ikke tænke på konsekvenserne.

En svømmehal er ikke en udgift man skal se over et år, men 30-50 år, det er en fremtidsinvestering som vil fremtidssikre de næste generationernes mulighed for kernevelfærd i Vallensbæk, det er rettidig omhu.

Vi tager ansvar for kommunen og skubber ikke vores udfordringer videre til nabokommunerne, hvilket i øvrigt ville blive en langt dyrere løsning på sigt, det ville være dybt uansvarligt og respektløst over for borgerne i Vallensbæk.

Jeg er meget stolt over en samlet kommunalbestyrelse og at alle implicerede foreninger kunne komme til en fælles forståelse for projektet til gavn for Vallensbæk nu og i fremtiden.