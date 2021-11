Nu bliver Strandboligerne en realitet

Administrerende direktør Hans Erik Jensen, borgmester Kent Magelund og salgs- og tilbudschef Anders Lunddal Mehlsen ved kontraktunderskrivelsen på Brøndby Rådhus. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Brøndby Kommune har indgået aftale med entreprenør, og det betyder, at opførelsen af Strandboligerne i Brøndby Strand kan gå i gang til sommer. Byggeriet afløser botilbuddet Lionslund

Af Robert Hendel

Botilbuddet Lionslund i Brøndby er ikke længere tidssvarende. Derfor har Brøndby Kommune længe arbejdet på at kunne opføre en moderne erstatning i form af boliger til 38 borgere med handicap.

Nu er der fundet en entreprenør, og byggeriet kan derfor gå i gang til sommer. Det er entreprenør Morten C. Henriksen, der har vundet udbuddet. Entreprenøren skal løfte opgaven i samarbejde med LINK Arkitektur og ISC Rådgivende Ingeniører.

Opgaven bliver at bygge et nyt og moderne botilbud, der kommer til at bestå af to bygninger. Hovedbygningen vil have 24 boliger og servicearealer, og så vil der være yderligere 14 boliger i en rækkehusbebyggelse.

– Det nuværende botilbud Lionslund er nedslidt og boligforholdene er for små og utidssvarende. Det glæder mig, at vi nu kommer i gang med et byggeri, der giver plads til flere beboere og som sikrer dem tidssvarende boliger, der også kan tilgodese beboernes behov i fremtiden, siger Kent Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.

Byggeriet forventes at begynde i august 2022, og det er planen, at beboerne kan flytte ind i de nye rammer omkring årsskiftet 2023. I det kommende byggeri vil beboere fra Tranumparken flytte også ind. Derudover vil der blive udvidet kapacitet med ekstra boliger, hvor nye beboere kan flytte ind.