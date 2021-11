Liberal Alliance – Özkan Ekiz: Vi skal have mere for pengene i Brøndby

Özkan Ekiz er spidskandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Brøndby den 16. november. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Et rotationsprincip kan styrke folkeskolen, uden det koster flere penge, mener spidskandidaten for Liberal Alliance i Brøndby. Han ønsker også, at erhvervslivet i højere grad bidrager til at ansætte borgere i kommunen for at få ledigheden ned

Af Robert Hendel

En gammel, græsk filosof sagde engang, at straffen for ikke at deltage i politik er, at du ender med at blive regeret af folk, som er ringere end du selv.

Özkan Ekiz, der er spidskandidat for Liberal Alliance til kommunalvalget i Brøndby, og han er enig langt hen ad vejen med den gamle, græske filosof. Han mener dog, at det ikke kun er politik, som man skal deltage i, men samfundet som helhed. En del af det at deltage i samfundet er dog at engagere sig i politik, hvad enten det er lokalt eller på landsplan.

– Man skal være opmærksom på, at der er stor forskel på landspolitik og kommunalpolitik. Lokalpolitik er inde under huden på de borgere, du ser og hilser på hver dag, siger Özkan Ekiz.

Derfor handler det især om at se på de ting, der er relevant i det område, som de enkelte borgere og dermed vælgere befinder sig i. En simpel ting er dog, at folk bliver bedre til at være i dialog med hinanden.

– Det at hilse på hinanden er en udfordring i hele samfundet.Vi bor i det samme område, og vi løber nærmest væk for at undgå at hilse på naboen. Det skal vi have lavet om på, og her skal politikerne gå forrest, siger Özkan Ekiz, som især brænder for at ændre kvaliteten af undervisningen i kommunen.

Vil bruge pengene effektivt

Brøndby Kommune investerer mange penge i folkeskolen, men afkastet er ifølge Liberal Alliances spidskandidat for ringe. Selv har han et bud på, hvordan det kan lykkes at få bedre afkast af de millioner, der bliver investeret i det lokale skolevæsen.

– Hvis du har en lejlighed med de møbler, du har brug for, og du bliver træt af møblerne, så behøver du ikke storme ud for at købe nogle nye. I stedet kan du rokere rundt på møblerne, så det giver et helt frisk pust og en anden atmos­fære. Det kan vi overføre til skolerne, siger Özkan Ekiz.

Han foreslår en rotationsordning, hvor en gruppe lærere bytter skole internt i kommunen.

– Vi skal blande lærerne, så de begynder at samarbejde på tværs af skolerne. Skifter de løbende, bevarer vi også en vis kontinuitet på skolerne, forklarer Özkan Ekiz.

Udgangspunktet for modellen er hans egen oplevelse som lærer.

– Da jeg sad på lærerværelset, oplevede jeg en del lærere, der bare glædede sig til at få fri, til skoleåret var slut eller udsigten til at gå på pension. De var groet fast, fortæller Özkan Ekiz.

Med sit forslag om en rotationsordning vil kommunen ifølge ham sikre, at motivationen blandt lærerne bliver fastholdt.

– Og så er det et projekt, der ikke koster kommunen ekstra penge, siger Özkan Ekiz, der også ønsker at styrke erhvervslivets muligheder i kommunen.

Ansæt lokalt

Ifølge Özkan Ekiz skal virksomhederne i kommunen i højere grad ansætte Brøndby-borgere, hvis de har kvalifikationerne.

– Ledigheden er høj, og hvis virksomhederne ansætter en borger fra Brøndby, vil det generere flere skattekroner til kommunen. Det skal vi på en eller anden måde belønne de virksomheder for, og her tænker jeg ikke på bestikkelse, siger Özkan Ekiz.

Han lægger også op til, at der kan etableres et erhvervscenter på en af de matrikler, hvor de fem højhuse, der skal rives ned, står nu.

– Med et erhvervscenter og et jobcenter ved siden af hinanden invester vi i at få ledigheden ned i kommunen, lyder det fra spidskandidaten for Liberal Alliance i Brøndby.