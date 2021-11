Lejere skal kunne lade deres el-bil

Maja Holt Højgaard er kandidat til KV21 for Socialdemokratiet i Brøndby. Foto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Maja Holt Højgaard (S), Kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Brøndby

I sidste uge præsenterede transportministeriet et bredt politisk forlig om at kommuner og regioner frem over vil kunne sætte ladestandere op til el-biler. Især de steder, hvor markedet ikke løser dette. Det er afgørende godt nyt for os i Brøndby.

For at få alle med på den grønne omstilling, skal borgere, der bor i lejlighed, også have mulighed for at vælge en el-bil. Priserne bliver gradvist lavere og lavere i takt med, at der kommer mange flere modeller af elbiler på markedet.

Men hvis man på grund af sin boligform er forhindret i at lade bilen op, er valget ikke ret frit. Så bliver det kun borgere der bor i egen bolig, der reelt kan vælge de klimavenlige løsninger.

Vi skal ikke ende i en situation, hvor det ”korrekte” er at køre el-bil, og det kun er de rigeste, der har den reelle mulighed for det.

Da Brøndby kommune har danmarksrekord i almennyttige boligforeninger, er det afgørende at vi også går forrest i løsningen på netop den udfordring. Det håber jeg at bidrage med i kommunalbestyrelsen efter valget.