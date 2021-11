Larmende godstog hvert 10. minut

Henrik Lund (SF) er spidskandidat for SF Glostrup til kommunalvalget den 16. november 2021. Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Henrik Lund (SF), Spidskandidat for SF Glostrup

Når Femern-tunnelen åbner, vil svenskerne sende 800 m lange godstog hen over Sjælland hvert 10. minut, 2-3 tog i timen i hver retning. Tog mod Tyskland med malm, biler, Ikea møbler osv. og tomme tog retur. Da Danmark fik støtte af EU til at bygge Femern tunnelen og Ringsted banen, var det fordi de svenske tog skulle køre ad Ringsted banen.

Det har man også lovet borgmestrene langs den gamle bane i bl.a. Glostrup og Roskilde.

Men alle togene kommer alligevel til at buldre igennem bl.a. Glostrup, fordi Folketinget sparede på udfletningen imellem Ny Ellebjerg station og Kulbane tunnelen og ikke byggede niveaufri sporkrydsninger. De 800 m lange godstog fra og til Sverige skal derfor krydse hen over alle sporene ved Ny Ellebjerg, hvis de skal sendes ad den nye Ringstedbane. Og det er umuligt med den tætte trafik på udfletningerne. Derfor vil alle svenske tog, der ikke skal ind til Hovedbanegården blive sendt over Glostrup og Roskilde.

SF arbejder derfor for ombygning ved Ny Ellebjerg med niveaufri udfletning. Det blev afvist under infrastrukturforhandlingerne. Men som borgere i Glostrup vil vi ikke finde os i et støjhelvede fra svenske godstog, og vi vil lægge pres på den kommende borgmester for at få sagen revurderet i folketinget, således at de nødvendige investeringer foretages og de oprindelige planer om niveaufri sporkrydsninger ved Ny Ellebjerg.