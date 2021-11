Lærer kommunen at kende via løb Maja Holt Højgaard har lært Brøndby bedre at kende ved at lægge sine løberuter forbi samtlige veje i kommunen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Der findes mange måder at forberede sig til valget på. I Brøndby har Maja Holt Højgaard, der stiller op for Socialdemokratiet, løbet på samtlige vej i kommunen. Det er en god måde at lære byen at kende på, lyder det

Af Robert Hendel