Konservativt kanonvalg i Brøndby

Michael R. Rugaard (K) er et af syv nye ansigter i Brøndbys nye kommunalbestyrelse, der indtræder efter nytår. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Der er sket forskydninger i den blå blok i Brøndby, hvor Det Konservative Folkeparti ikke blot vender tilbage til kommunalbestyrelsen efter to perioder uden for rådhuset. Partiet bliver med sine to mandater samtidig det næststørste parti i kommunalbestyrelsen

Af Robert Hendel

I to perioder har medlemmerne af Det Konservative Folkeparti været forvist til en plads på tilhørerrækkerne i kommunalbestyrelsessalen i Brøndby.

Sådan er det ikke længere. For første gang siden valget i 2009 får partiet vælgernes opbakning til at rykke ind på rådhuset.

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at kommunalbestyrelsen kommer til at mærke, at Det Konservative Folkeparti er tilbage, fortæller Michael R. Rugaard, som var spidskandidat for partiet ved årets kommunalvalg i Brøndby.

Han glæder sig ikke blot over, at Det Konservative Folkeparti har fået plads på rådhuset igen. Partiet er størst blandt oppositionspartierne, og samtidig er det første gang i 24 år, at vælgerne belønner Det Konservtive Folkeparti med to pladser i Brøndbys kommunalbestyrelse.

– Vi er glade for at være tilbage i Kommunalbestyrelsen igen, hvor vi vil kæmpe for at vise folk, hvad Det Konservative Folkeparti står for, siger Michael R. Rugaard.

Efter nytår er han et af syv nye medlemmer af kommunalbestyrelsen i Brøndby. Partiets anden plads går til Lene Skallebæk. De to skal sammen forsøge at få så meget konservativ politik igennem som muligt, og for Michael R. Rugaard er der især to områder, der trænger til at blive set på med nye øjne.

– Vi har nogle udfordringer på ældre- og skoleområdet. Derfor håber vi også, at vi kan sætte os i Børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, når vi skal konstituere os, siger Michael R. Rugaard.