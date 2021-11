Konservative bevarer absolut flertal

Henrik Rasmussen fortsætter som borgmester. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Kommunalvalget i Vallensbæk Kommune viser klar fremgang til Det Konservative Folkeparti, der i fremtiden kommer til at have ni ud af 15 medlemmer af kommunal- bestyrelsen. Der er også kommet to nye partier med

Af Jesper Ernst Henriksen

Ligesom i de fleste andre kommuner i Danmark gik Det Konservative Folkeparti i Vallensbæk også frem ved kommunalvalget i sidste uge. Partiet fik 53,9 procent af stemmerne, men fordi der i nogle af de andre partier og valgforbund blev spildt en del stemmer, var det nok til at give hele ni ud af 15 pladser i kommunalbestyrelsen. Det glæder selvfølgelig borgmester Henrik Rasmussen, der dermed fortsætter på posten.

– Det er jeg mega glad for og stolt af. Det viser, at borgerne viser os tillid, siger han.

Ifølge ham er det ikke bare resultatet af en god valgkamp, men en generel opbakning til den retning, som Det Konservative Folkeparti har lagt for Vallensbæk.

– Ordentlighed belønner sig. Vi er ærlige i vores planer om, at vi gerne vil udvikle vores kommune, så vi kan skabe et endnu bedre og et endnu grønnere Vallensbæk. Det gør man ikke ved at sidde på hænderne, det gør man ved at turde at sætte nogle ting i gang, som selvfølgelig her og nu skaber tumult, men på den lange bane gør Vallensbæk endnu stærkere og bedre at bo i, siger borgmesteren.

I seneste valgperiode er alle budgetforlig indgået af samtlige kommunalbestyrelsens partier. Borgmesteren håber, at det kan fortsætte i den nye kommunalbestyrelse, hvor SF og Enhedslisten også har fået en plads hver.

– Står det til mig, skulle vi gerne fortsætte med det. Det har jeg bevist i 12 år, at det er min stil. Det håber jeg, at de nyvalgte vil tage imod, så vi i fællesskab kan arbejde for Vallensbæks bedste, siger han.

Henrik Rasmussen forventer, at de konservative nu vil tage de tre formandsposter i udvalgene, men han ønsker at lytte til alle partiers ønsker om pladser og indflydelse.

– Jeg har tænkt mig at invitere alle til møde og få en snak om, hvad de ønsker. Så må vi se, om vi kan lande en aftale, der tilgodeser alle. Jeg ved godt, man ikke kan opfylde alle ønsker, men man kan i hvert fald lytte til dem, og så prøve at få kabalen til at gå op. Det smukke ved politik er at få de umulige ender til at mødes, siger han.