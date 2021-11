Kommunalvalget bød på stor udskiftning i Brøndby

Per Jensen stopper i kommunalbestyrelsen, når 2021 bliver til 2022. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Efter nytår bliver syv ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Brøndby skiftet ud med nye ansigter, og andelen af kvinder er blevet fordoblet i forhold til ved valget i 2017

Af Robert Hendel

Når den genvalgte borgmester Kent Max Magelund (S) skal samle den nye kommunalbestyrelse i Brøndby, siger han goddag til syv nye medlemmer, ligesom andelen af kvinder er blevet fordoblet fra to til fire i forhold til valget for fire år siden.

Det betyder blandt andet farvel til Henrik Rademacher (DF) og Mette Aabrink (S), der ikke ønskede at genopstille. I det nye år kommer borgmester Kent Max Magelund (S) også til at spejde langt efter Steen Andersen (EL), Ole V. Hansen (DF), Kurt Damsted (V), Said Mo El Idrissi (RV) og den nuværende social- og sundhedsudvalgsformand Per Jensen (S).

De stillede alle fem op igen, men fik ikke nok stemmer til en plads i kommunalbestyrelsen. For Per Jensen er det ærgerligt, men det er demokratiets lod, fortalte han til Folkebladet, da valgresultatet var en realitet.

– Vi var klar over, at der ville ske noget i oppositionen, men vi havde også håbet at gå et mandat frem, fortalte han til Folkebladet sent ud på valgaftenen.

Partiet var ikke mange stemmer fra det 12. mandat, og han vurderer, at den lave valgdeltagelse i kommunen kan have spillet ind på resultatet.

– Det er livets gang, og demokratiet har talt, sagde Per Jensen.

Efter nytår får han en del overskydende tid, når han ikke længere skal lave kommunalpolitisk arbejde, også selvom han helst havde taget fire år mere.

– Hvis man går ind i politik og tager ting for givet, begår man en fejltagelse. Man skal give sig 100 procent, og så er den ikke længere, lød det fra den snart tidligere formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Han er dog helt tryg ved de nye folk, som hans parti har fået ind.

– Jeg tror, at det bliver et godt hold, sagde Per Jensen.

Nye gruppeformænd

Steen Andersen, der ved valget i 2017 kom ind som nummer fire, havde dog ingen planer om at tage fire år mere, selvom han altså stillede op som den sidste kandidat på Enhedslistens liste. Posten som spidskandidat og nu gruppeformand har han givet videre til Fatih Baran (EL), der fik 327 personlige stemmer ved sidste uges kommunalvalg.

Oprindeligt var det heller ikke planen, at Said Mo El Idrissi skulle genopstille. For et år siden fortalte han til Folkebladet, at han ikke ønske at stille op igen for Radikale Venstre i 2021. I stedet ville han bruge tid på mere frivilligt arbejde i kommunen. Lidt mere end et år senere var han kommet på andre tanker og endte dog med at stå som nummer to på Radikale Venstres liste – uden at det dog gav genvalg. Han kan dog glæde sig over, at partikammeraten Elif Demir Gökce fik en plads på rådhuset.

Dansk Folkeparti fik et katastrofevalg i hele landet, og det betød, at partiet mistede 132 kommunalbestyrelsesmedlemmer på landsplan. To af dem var i Brøndby, og det betyder, at Ole V. Hansen, der afløste Allan Runager i foråret, ikke længere er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby, mens Tom Bech Fredriksen blev ny spidskandidat og gruppeformand.

For Kurt Damsted blev gensynet med kommunalbestyrelsesarbejdet en kort fornøjelse i denne omgang. Han kom ind i oktober i stedet for Mette Engelbrecht, der ved de to seneste valg var partiets helt store stemmesluger. Partiets mandater i kommunalbestyrelsen blev dog halveret ved sidste uges valg, og derfor er der kun Jan Lundquist tilbage til at repræsentere Venstre i Brøndbys kommunalbestyrelse. Han overtog for halvandet år siden hvervet som gruppeformand og spidskandidat, da Mette Engelbrecht offentliggjorde, at hun ikke ville genopstille.