Kenneth Kristensen Berth: Glad trods tilbagegang

Kenneth Kristensen Berth vil arbejde for bedre forhold for de ældre. Foto: privat

Kenneth Kristensen Berth fortsætter i kommunalbestyrelsen

VALLENSBÆK. Dansk Folkeparti går fra to til et medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Alligevel kan Kenneth Kristensen Berth se noget positivt i resultatet

Af Jesper Ernst Henriksen

Dansk Folkeparti gik generelt meget tilbage ved kommunalvalget. I Vallensbæk gik det ikke så meget tilbage, at partiet røg helt ud, og det glæder Kenneth Kristensen Berth sig over.

– Vi er glade, set i lyset af, at Vallensbæk nu er den kommune i hele Københavns Omegn, hvor vi får flest stemmer i procent. Når du kigger på landsresultatet, så synes jeg, vi klarer os fint igennem. Vi er et af de steder, hvor vi går mindst tilbage. Det havde selvfølgelig været dejligt, hvis vi kunne have holdt vores to pladser, men set i lyset af landstendensen, så er jeg taknemmelig for alle dem, der har stemt på os, siger han.

Han har over de seneste år været kritisk overfor de udviklingsplaner, der er for Vallensbæk, men har indgået i budgetforlig med det konservative flertal. Det forventer han at fortsætte med.

– Dansk Folkepartis politik ændrer sig jo ikke. Der kommer ikke nogen overraskelser. Jeg håber, Konservative vil lytte lidt mere til de andre partier. Det er jo klart, at når Det Konservative Folkeparti har absolut flertal, så forsætter deres politik med turbo på udbygningen og så videre. Vi vil arbejde på at få så meget indflydelse som overhovedet muligt. Vi kommer også til at gå konstruktivt til arbejdet i fremtiden. Vi kommer ikke til at sidde og surmule, det er der ingen grund til, siger det genvalgte kommunalbestyrelsesmedlem.