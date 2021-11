Kasper Sand Kjær: Det betyder alverden

Kasper Sand Kjær er glad for, at borgmesterposten er tilbage ved Socialdemokratiet. Foto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Det bliver mødt med glæde ved partikammeraterne på Christiansborg, at Glostrup nu igen er på socialdemokratiske hænder, lyder det fra det lokale folketingsmedlem

Af Robert Hendel

Med på valgnatten var Kasper Sand Kjær, der er valgt til Folketinget for socialdemokratiet i Ballerupkredsen, som også dækker Glostrup Kommune. Han var der for at hjælpe socialdemokraterne og Kasper Damsgaard i de nogle gange svære forhandlinger, efter valgresultatet stod klart.

Han var også tydeligt glad for både valgresultatet og resultatet af konstitueringsaftalen. Ifølge ham bliver det bemærket på Christiansborg, at Socialdemokratiet i Glostrup har vundet borgmesterposten tilbage.

– Det betyder alverden. Glostrup kommer til at stå stærkt med Kasper som borgmester. Han kommer til at blive en stærk repræsentant for Glostrup og kan jo banke dørene ind hos regeringen på en helt anden måde, end man har kunnet tidligere. Så er det bare enormt glædeligt, at Glostrup vender tilbage og bliver en socialdemokratisk kommune. Det har det jo for mig at se altid burdet være. Jeg er bare rigtig glad på Kaspers, Socialdemokratiets og Glostrups vegne at det er lykkedes, siger Kasper Sand Kjær.

Han er glad for, at det lykkedes at forhandle en bred konstituering hjem.

– Det politiske grundlag er meget solidt med den aftale. Der er sat en klar retning for Glostrup. At det kan ske i et bredt samarbejde efter de tumultariske år, der har været under Venstres ledelse, det ser lyst ud for Glostrup, lyder det fra det lokale folketingsmedlem.