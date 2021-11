Kasper Damsgaard: Et solidt grundlag

Kasper Damsgaard bliver borgmester i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der er fokus på de store velfærdsområder og på renoveringer i den aftale, som natten til onsdag gjorde Kasper Damsgaard til borgmester

Af Jesper Ernst Henriksen

Det var en tydeligt lettet og glad Kasper Damsgaard, der klokken et natten til onsdag trådte ind i borgerservice på Glostrup Rådhus, hvor der blev holdt valgcafé. Han gav sin lige så berørte kone et kram og et kys.

Med en fremgang og en borgmesterpost til Socialdemokratiet, og at han fik flest personlige stemmer, havde han da også rigeligt at glæde sig over.

Og med Emilie Sloth (R), Dan Kornbek Christiansen (K) og Henrik Lund (SF) ved sin side fortalte han om den aftale, de fire partier netop havde indgået om at gøre ham til borgmester.

– Jeg ser frem til at blive borgmester. Jeg synes, jeg har et godt kendskab til kommunen og de opgaver, der er i kommunen, og den service, vi leverer. Med de partier, vi har med, er jeg sikker på, vi kan lave en masse politik, der er til gavn for Glostrups borgere, sagde han.

Med aftalen har han opbakning fra 12 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Det anser han som meget solidt.

– Der bliver ro omkring politikken. Vi vil rigtig gerne have et bredt samarbejde. Vi har vist over det seneste år, at vi godt kan lave god politik sammen med de konservative og SF, og de radikale har jo også bakket op om vores budget. Det skal vi fortsætte med at arbejde med, siger den kommende borgmester.

Luftforandring

Som borgmester bliver han mødeleder til kommunalbestyrelsens møder. Han forventer, at tonen og samarbejdet bliver bedre, end det har været de seneste fire år.

– Jeg tror, at luftforandringen bliver god. Jeg tror på, at vi får et langt bedre arbejdsklima deroppe. Det er vigtigt, uanset hvor man er henne, at man får et ordentligt arbejdsmiljø. Det er jeg sikker på, at vi får med de partier, der har indgået denne aftale.

Partierne har ikke skrevet aftalen færdig endnu og har derfor heller ikke fremlagt aftalen endnu. Kasper Damsgaard kan dog fortælle lidt om, hvad han er mest glad for i aftalen.

– Det er først og fremmest fokus på velfærden i kommunen. Det er de samme ting, som jeg har talt om i min valgkamp. At få styrket daginstitutionerne, vi vil gerne gøre det bedre på Glostrup Skole, hvor vi har fået nogle gode kompetencer fra de radikale. Ældreområdet er også vægtet højt, der står også nogle ting, vi gerne vil arbejde med. Og så er der fokus på vores kommunale ejendomme, så vi får nogle gode daginstitutioner, en god skole, hvor der er mulighed for at udfolde sig og nogle ordentlige rammer for vores ældre. Samtidig skal vi i gang med at energioptimere vores bygninger, så

vi også kan få reduceret vores CO2-udledning, siger han.