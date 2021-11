Kasper Damsgaard bliver borgmester i Glostrup

Dan Kornbek Christiansen (K), Kasper Damsgaard (S), Emilie Sloth (R) og Henrik Lund (SF) har indgået konstitueringsaftale. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Med opbakning fra Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, bliver Socialdemokratiets Kasper Damsgaard fra 1. januar ny borgmester i Glostrup Kommune

Af Jesper Ernst Henriksen

Det blev en dramastik valgaften i Glostrup tirsdag aften. Men da alle stemmer var talt op, var der et klart resultat. Socialdemokratiet er suverænt Glostrups største parti med 3.915 stemmer, svarende til 35,9 procent, hvilket gav otte pladser i kommunalbestyrelsen. Det Konservative Folkeparti fik mere end fordoblet stemmetallet og kommer ind med to medlemmer, dog med lidt hjælp fra valgforbundet med Nye Borgerlige, der ikke kom ind. Efter mange år ude af kommunalpolitik er Radikale Venstre også tilbage i kommunalbestyrelsen. Socialistisk Folkeparti har fortsat et enkelt medlem af kommunalbestyrelsen, selvom de gik lidt tilbage.

Disse 12 ud af 19 medlemmer indgik i løbet af valgnatten en konstitueringsaftale, der gør Kasper Damsgaard til borgmester. Dan Kornbek Christiansen (K) bliver 1. viceborgmester og formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Henrik Lund (SF) bliver formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget, mens Emilie Sloth (R) bliver formand for Børne- og Skoleudvalget. De øvrige tre udvalg tager Socialdemokratiet formandsposterne, der er dog ikke sat navne på formændene endnu. Det er Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor Søren Enemark (S) er formand lige nu, Social-, Sundheds- og Seniorudvalget, hvor Lisa Ward (S) er formand lige nu og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor Torben Jensen (S) er formand lige nu. Konstitueringen bliver endeligt vedtaget på et ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 1. december.

Oppositionen

Som opposition til dem kommer til at være Venstre og Bylisten. Venstre fik et skidt valg og ryger derfor ned på fem pladser i kommunalbestyrelsen. Det er også det, partiet har nu, men kun fordi partiet har mistet to medlemmer i løbet af valgperioden. Bylisten blev skabt, da Lars Thomsen blev smidt ud af Venstre. Han kommer igen i kommunalbestyrelsen og trækker et mandat mere med sig.

Den største tilbagegang kan Dansk Folkeparti notere sig. Partiet mistede mere end to ud af tre stemmer fra seneste valg og fik således kun 410 stemmer. Partiet er ikke på nuværende tidspunkt repræsenteret i kommunalbestyrelsen. DF fik ved valget i 2017 Flemming Ørhem og Pia Dahlin i kommunalbestyrelsen, men efter et dramatisk opgør om pladsen som spidskandidat, meldte de sig ud og dannede i stedet Glostrup Borgerliste. Ingen af de to partier fik stemmer nok til en plads i kommunalbestyrelsen.

Marlene Frandsen forlod tidligere i år Venstre og meldte sig ind i Liberal Alliance. Selvom partiet kunne notere en pæn fremgang med 30 procent flere stemmer, så var det langt fra nok til en plads i kommunalbestyrelsen.

Enhedslistens Robert Sørensen flyttede tidligere i år fra Glostrup og blev erstattet af Kirstina Tranberg. Det lykkedes ikke hende at genvinde en plads i kommunalbestyrelsen.