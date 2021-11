Kære Henrik. Ansvaret er jeres – ikke skoleledernes

Christian Skou Larsen er Spidskandidat for SF i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

DEBAT.

Af Christian Skou Larsen, Spidskandidat, SF Vallensbæk

Borgmester Henrik Rasmussen (K) besvarede i sidste uges udgave af Folkebladet et debatindlæg fra undertegnede, hvor jeg gav udtryk for, at der ikke bliver lyttet nok til Vallensbæk skolelærere. I sit svar nævner Henrik, at det er skolelederne, som har ansvaret for, at kommunalbestyrelsens mål på skoleområdet bliver indfriet. Dette mener jeg ikke er en retfærdig måde at anskue situationen på.

Jeg er enig i, at skolelederne har ansvaret for at gøre skolerne så gode som muligt – men kun inden for de givne rammer. Dette betyder, at hvis man fra kommunal side ikke sætter de tilstrækkelige midler til rådighed, kan vi heller ikke forvente, at skolelederne indfrier målsætningen. Vi kan ikke bede om mirakler fra deres side.

Henrik nævner derudover, at lærerne tages med på råd vedrørende, hvordan undervisningen tilrettelægges. Jeg synes ærligt slet ikke, at det er nok at lytte til dem på dette punkt. Hvad angår de større og vigtigere sager såsom lærernes og elevernes trivsel, er deres ønsker indtil videre blevet ignoreret.

I slutningen af sit debatindlæg undrer Henrik sig over, hvorfor vi i SF går så meget op i kvantitet, når vi nævner, at vi går ind for færre elever pr. lærer. Mit svar er her ganske klart: Antallet af elever pr. lærer hænger selvfølgelig fuldstændig sammen med kvaliteten af undervisningen og elevernes trivsel. Dette bekræftes af lærerne selv. Vallensbæk Lærerkreds har op til kommunalvalget ytret ønske om netop færre elever pr. lærer.

Jeg tror selvfølgelig på, at Henrik ønsker gode folkeskoler i Vallensbæk, men jeg mener ikke, at den nuværende kommunalbestyrelse prioriterer området højt nok. Vi er nødt til at arbejde for, at lærerne trives, for det går ud over både lærere og elever, når en vellidt lærer siger sit job op grundet dårlige arbejdsforhold.