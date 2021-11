Jubilæum på Hovedvejen: Michael fejrer 40 år med alarmer

Den 1. november havde Michael Rind Hansen 40-års jubilæum i alarmselskabet Verisure. Han er tilmeld den af Verisures ca. 23.000 medarbejdere på verdensplan, der har den længste ansættelse bag sig. Omtrent halvdelen af Michaels arbejdstid er tilbragt – og tilbringes stadig – på det danske hovedkontor i Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag den 1. november bimlede og bamlede alarmklokkerne i virksomheden Verisure, der har hovedkontor på Hovedvejen 2 i Glostrup.

Det var heldigvis i en positiv anledning og helt uden blå blink eller indbrudstyve. Anledningen var, at Michael Rind Hansen, der er ansat som teknisk supporter i alarmvirksomheden, kunne fejre 40-års jubilæum.

Jubilæet er det første af sin slags i Verisures historie. Verisure er oprindeligt grundlagt i Sverige, men eksisterer i dag i 16 lande verden over – med Danmark som det andet land, firmaet åbnede i. Blandt de i alt cirka 23.000 medarbejdere på verdensplan er Michael den, der har været ansat i længst tid.

Udviklede alarm

Michaels karriere indenfor alarmbranchen startede, da han var 25 år gammel. Han havde netop færdiggjort sin uddannelse som elektriker og skulle have sit første fuldtidsjob. Den arbejdsplads, der viste sig at blive Michaels arbejdsgiver de næste 40 år, blev således Verisure. Eller som virksomheden hed dengang: Dansikring.

– Dansikring havde eksisteret i to år, da jeg startede som alarmmontør. Vi var kun tre montører og fire andre ansatte på kontoret på Rådhuspladsen. Lige over de lokaler, som i dag huser Burger King. Herfra leverede vi alarmer udelukkende til det private segment, fortæller jubilaren.

– Alarmsystemet havde vi selv udviklet. En såkaldt 2001-alarm, som man slog til og fra med en nøgle. Det var meget højteknologisk dengang. Kort efter kom 2002-udgaven til, og den var virkelig ”state of the art” og blev misundt af konkurrenterne. Det kan man jo godt grine lidt af i dag, når man ved, hvordan produktkategorien og teknologien har udviklet sig. Der er virkelig sket meget rent teknologisk i de 40 år, jeg har været ansat, fortsætter han.

Glostrup kaldte

Op igennem 80’erne begyndte det at tage fart for Dansikring, hvis kundeportefølje voksede gradvist. Michaels rolle ændrede sig fra alarmmontør til teknisk supporter, og sammen med kollegaerne rykkede han i 1984 fra Rådhuspladsen til Bredgade ved Amalienborg. Antallet af ansatte var nu steget til det dobbelte.

I Bredgade fik Michael til opgave at bygge en kontrolcentral ud fra gældende sikkerhedsforanstaltninger. En central, hvorfra operatørerne kunne overvåge kundernes alarmer. Sluser, skudsikkert glas og højteknologisk inventar var på bestillingslisten. Efter tre måneder stod centralen klar.

– Det var en meget spændende opgave og ikke mindst en interessant tid med en rivende udvikling. Nu havde vi vores egen kontrolcentral. Det var ret fantastisk, forklarer Michael.

I 1988 blev virksomheden opkøbt af svenske Securitas AB, men forsatte under navnet Dansikring. Et navn, der var begyndt at rodfæste sig blandt den danske befolkning. Et år senere flyttede Dansikring ud af lokalerne i Bredgade og til Glostrup for første gang. Adressen blev Sydvestvej 98. Herfra beskæftigede alarmfirmaet omkring 30 medarbejdere. Og kontrolcentralen fulgte selvfølgelig med.

Til Glostrup igen

Op igennem 90’erne skete der flere forandringer for Dansikring på Sydvestvej. Teknologien tog fart, og nu var også videoovervågning en del af virksomhedens portefølje. Michael fortæller:

– Man kunne tydeligt mærke, at den teknologiske udvikling for alvor begyndte at røre på sig. Det var jo spændende for en tech-nørd som mig. Samtidig voksede antallet af kunder, da alarmer i hjemmet begyndte at blive mere udbredt.

I 1999 tog ejergruppen en strategisk beslutning om at dele Dansikring op i to virksomheder: Den ene skulle udelukkede fokuserede på erhverv, mens den anden under navnet Dansikring Direkt havde privatkunder som fokus. Det var i Dansikring Direkt, at Michael fortsat slog sine folder:

– Jeg ville helst fortsætte med at arbejde med alarmer til privatkunder. Et valg, som jeg er rigtig glad for den dag i dag.

I 2004 flyttede Dansikring Direkt ud af lokalerne på Sydvestvej og til Køge. Her holdt virksomheden til i 13 år, hvorefter Glostrup igen kaldte i 2017 – denne gang på adressen Hovedvejen 2 i Pandoras tidligere domicil. Dansikring Direkt ændrede i forbindelse med flytningen navn til Verisure og beskæftigede i slutningen af 2017 flere hundrede medarbejdere.

Opfandt nødtryk

Det kan roligt siges, at Michael og alarmkategorien har gået hånd i hånd de seneste fire årtier. En tid, der har været præget af en rivende teknologisk udvikling.

Udover at have bygget Verisures første top-sikrede kontrolcentral opfandt Michael i midten af 90’erne et nødtryksystem, hvis grund­idé stadig lever blandt borgere og plejepersonale i dag:

– En del af vores sortiment i 90’erne var nødkaldeanlæg og armbånd med nødtryk. Det vil sige armbånd, der bestod af en knap, som borgere på eksempelvis plejehjem kunne trykke på, når de havde brug for hjælp. Nødtrykket endte på vores kontrolcentral og gik derfra videre til personalet, der kunne hjælpe borgerne. Men jeg så en idé i at gøre nødtrykket smartere og opfandt derfor en ubemandet kontrolcentral. På den måde gik nødtrykket direkte til plejepersonalet, og hjælpen kunne nå hurtigere frem.

En Ole Opfinder

Selvom der utvivlsomt gemmer sig en entreprenant Ole Opfinder i Michael, er det ikke noget, han bryster sig af.

Ydmygheden hos jubilaren er til at tage at føle på. Og spørger man ham, hvad hemmeligheden bag en 40-års ansættelse er, er svaret klart og tydeligt:

– Der er ikke to dage her i Verisure, der er ens. Det har der aldrig været i de 40 år, jeg har været her. Jeg trives rigtig godt i et arbejde, hvor jeg kan supportere og finde fejlkilder på daglig basis. Hvor jeg er med til at løse udfordringer, der kommer vores kunder til gavn. Jeg lever og ånder for det tekniske, og det må man sige, at der er masser af i en alarmvirksomhed med højteknologiske løsninger som kerneprodukt, afslutter Michael.