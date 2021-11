Jens Ove Bay (EL): Vi vil samarbejde

Jens OVe Bay bliver først mand fra Enhedslisten i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Enhedslisten er for første gang nogensinde i kommunalbestyrelsen. Her ser de muligheder især i den grønne udvikling

Af Jesper Ernst Henriksen

Jens Ove Bay bliver Enhedslistens første medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk nogensinde. Det er han selvfølgelig stolt af.

– Vi er rigtig stolte af, at vi er kommet ind for første gang. Vi synes, at vi har fået løn som fortjent. Vi har ført en god valgkamp, hvor medlemmerne har bakket op. Vi er selvfølgelig kede af, at vi ikke fik brudt det konservative flertal. Det var vores andet mål, siger han.

Han forventer, at han kan indgå i det gode samarbejde, der i forvejen er i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.

– Vi har fra starten haft den holdning, at vi ikke træder ind for at sidde og være sure ude i siden og ikke få indflydelse. Vi vil selvfølgelig prøve at få den indflydelse vi kan. Jeg synes, der har været ført en helt fair valgkamp fra alle sider, så jeg synes, stemningen blandt partierne er god. Vi er også blevet inviteret til et samarbejde, og det går vi gladelig ind i, siger han.

Selvom der på mange punkter er langt fra de konservative til Enhedslisten, kan han alligevel godt se nogle fællestræk.

– Jeg synes, de konservative har sagt, de også gerne vil en grøn politik, så den håber jeg vi kan påvirke, så den bliver endnu grønnere. De har fået mandat til den udbygningspolitik, de har. Jeg håber, vi kan påvirke dem til, at der kommer flere grønne løsninger i den udbygningspolitik. Jeg håber også, vi kan få lidt indflydelse på, hvad det er for en type boliger, der bliver bygget. Vi håber også, at vi kan overtale dem til det fornuftige i en borgerrådgiver, siger Enhedslistens kommende kommunalbestyrelsesmedlem.