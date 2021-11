Hvorfor lytter vi ikke til lærerne?

Christian Skou Larsen er spidskandidat for SF i Vallensbæk til KV21

DEBAT.

Af Christian Skou Larsen, Spidskandidat for SF i Vallensbæk

Igen og igen stopper dygtige og afholdte lærere på Vallensbæks folkeskoler, fordi de ikke trives. Det er et kæmpestort problem, men alligevel gør den nuværende kommunalbestyrelse ingenting. Jeg forstår det simpelthen ikke.

Det er efterhånden ikke nogen overraskelse, når en lærer på en af Vallensbæks tre folkeskoler opsiger sin stilling grundet en alt for presset hverdag. Det er en helt naturlig konsekvens af arbejdsforholdene.

Vallensbæks folkeskoler har landets næsthøjeste klassekvotient med 15 klasser med 27 eller flere elever, og vi bliver ved med at presse flere elever ind. Det skaber elendige arbejdsforhold med en stresset hverdag, og som konsekvens af dette har Vallensbæks lærere landets 12. højeste sygefravær.

Jeg holdt fornylig møde med kredsformanden for Vallensbæk Lærerkreds, Merete Randskov. Her blev det gjort krystalklart, at lærerne selv mener, det er nødvendigt med færre elever pr. lærer for at øge trivslen. Vallensbæks lærere har et brændende ønske om flere timer med tolærerordning. Det giver mulighed for at splitte klassen op, faglig sparring, nye dynamikker og en mere rolig time med færre elever pr. lærer.

Kommunalbestyrelsen har alt for længe siddet på deres hænder uden at gribe ind. Her stikker Konservative med deres flertal hovedet i busken. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ønsker handling i form af at ændre i lederrollerne. Dette er ikke nogen dum idé, men det er på ingen måde nok.

Vi er nået til et punkt, hvor det er bidende nødvendigt, at vi lytter til lærerne. De skal have færre elever at se til, og de skal have ressourcer til at løse deres opgaver. Hvis vi ikke gør noget nu, flygter resten af de dygtige lærere, og så står vi tilbage med en situation, der i meget høj grad går ud over eleverne med flere lærerskift og mindre kompetente, uuddannede lærere.