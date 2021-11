Hvorfor gemmer Kasper Damsgaard sig?

DEBAT.

Af Richard Poppelvig Engelholm (V), Medlem af Venstre i Glostrup

Det står klart for alle, at Glostrup skal have ny borgmester, og det vil med største sandsynlighed blive Piet Papageorge eller Kasper Damsgaard. To yngre profiler med både ligheder og forskelle. Den ene fra Venstre og den anden fra Socialdemokratiet. Derfor bør alle borgere i Glostrup interessere sig for de to herrer.

Det er imidlertid ret svært for vælgerne i Glostrup at komme i dialog med Kasper Damsgaard.

Først var det debatten arrangeret af seniorrådet og Dansk Handicapforening den 28. september, hvor Kasper Damsgaard ikke deltog, men i stedet sendte Lisa Ward.

Så var det bibliotekets live-streamede debat den. 26. oktober, hvor Kasper Damsgaard indfandt sig blandt publikum, og i stedet skubbede Morten Nygaard op i panelet.

I Facebook-gruppen ”Politik i Glostrup” drøfter og debatterer 1.443 medborgere, og især her op mod valget er aktivitetsniveauet kraftigt stigende. Dog ikke fra Kasper Damsgaard, der glimrer ved total tavshed.

I denne uge blev hovedet så stukket det sidste stykke i busken, da Kasper Damsgaard fjernede muligheden for at kommentere og stille spørgsmål på hans opslag på Facebook. Til trods for at Kaspers Facebook-side styres af fem forskellige mennesker, har Kasper ikke tid og/eller lyst til at invitere borgerne til dialog.

Jeg er medlem af Venstre, og ligesom Piet har jeg været aktiv i spejderbevægelsen hele mit liv. Jeg har en god fornemmelse af, hvem Piet er. Hvis Kasper skal være min borgmester, vil jeg også gerne have en god fornemmelse af, hvem han er. Jeg har mødt ham et par gange, og han virker som en fin fyr, men man skal altså kunne lidt mere end det for at blive borgmester.

Kasper Damsgaard gemmer sig bag flotte og dyre videoer i biografen og på de sociale medier, men han stikker hovedet i busken, når det handler om at møde vælgerne og stå på mål for sin politik. Hvorfor? Er det fordi, han fortryder ikke at have inddraget borgerne i beslutningen om at flytte biblioteket? Eller er det fordi, han ikke har lyst til at tale om Glostrups ”unaturligt lave skatteniveau”, som han har sagt flere gange?

Eller endnu værre at han måske inderst inde hverken har tid eller lyst til at være borgmester, men er blevet skubbet frem af et system? Jeg ved det ikke, men jeg synes, det er mærkeligt, at man som borgmesterkandidat på den måde gemmer sig for byens borgere. Det er i hvert fald ikke en så-

dan borgmester, jeg ønsker mig.