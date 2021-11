Hvor langt vil socialdemokraterne gå?

Henrik Rasmussen (K) er borgmester i Vallensbæk

DEBAT.

Af Henrik Rasmussen (K), Borgmester i Vallensbæk

Jeg må ærligt indrømme, at jeg selv fik kaffen galt i halsen, da jeg så den flyer, Socialdemokratiet har omdelt i kommunens almene boliger.

På intet tidspunkt har jeg haft en nedladende holdning til nogen borgere i Vallensbæk, lige meget hvor de bor, heller ikke i almene boliger. Jeg har selv boet i Højstrupparken. Ej heller har jeg sagt, hvad jeg citeres for.

Igennem de seneste år har jeg måttet stå model til en del usande påstande på sociale medier, men at de nu spredes på tryk, påvirker mig. Men jeg vil gerne forklare, hvad jeg mener.

Det at bo i Vallensbæk er noget ganske særligt. Vi ligner på mange måder ikke andre kommuner.

Vallensbæks boligprogram skal være mangfoldigt. De fleste mennesker oplever tider i deres liv, hvor behovet for en bolig, som matcher livssituationen bedre, opstår. Her skal der være mulighed for, at vores borgere kan blive boende i Vallensbæk, uanset om man er ung, fraskilt eller ældre.

Sammensætningen af boligtyper har stor betydning for, hvilken service man kan ønske og forvente af sin kommune. Det gælder, uagtet om det er dagtilbud, skole, fritids- eller seniorliv. At kommunen er attraktiv at bo i har en stor betydning for værdien af den bolig, man har. I Vallensbæk har jeg været med til at opføre 274 almene boliger over tid, fordi det gav mening for Vallensbæks borgere (Firkløverparken og Stationstorvet). Og jeg vil ikke udelukke, at der kommer flere, hvis behovet opstår.

I kommunalbestyrelsen følger vi den udviklingsstrategi, som også socialdemokraterne har stemt for – og den handler blandt andet om at tiltrække ressourcestærke borgere.

Når vi taler om, at vi gerne vil tiltrække ressourcestærke til Vallensbæk, så er der ikke nødvendigvis tale om økonomiske ressourcer. Ressourcer er meget mere end høj indkomst. Vores ønske er at tiltrække borgere, som kan gavne vores by med de ressourcer, de har, uagtet om man har en direktørløn eller en helt almindelig gennemsnitsløn. Det handler samlet set om at tiltrække dem, som gerne vil vores by og som aktivt ønsker at bidrage til fællesskabet. Jeg synes, at det er helt okay at have ambitioner for sin by. Vi har derfor et ønske om, at Vallensbæk skal have boliger af høj kvalitet. Kvaliteten er medvirkende til at opretholde vores kommune som en attraktiv bo-kommune.

Vallensbæk skal forsøge at udvikle sig efter livsbehov. Det betyder ikke, at man har krav på, at der altid kan stå en ledig, billig almen bolig klar, når man forventer det, som Socialdemokraterne vil finansiere for skattepenge. Med det vedtagne varierede boligprogram vil det derimod betyde, at der vil være mulighed for at købe eller leje en bolig, så man kan blive i Vallensbæk, hvis og når ens livssituation ændrer sig.

At socialdemokraterne med Søren Wiborg som borgmesterkandidat vil ændre boligsammensætningen i Vallensbæk, er fair nok. Men den retorik der tages i brug her, tager jeg kraftigt afstand fra, også selvom det er valg.