Her skal kommunens ansatte vise coronapas

I Vallensbæk skal kommunens ansatte vise coronapas for at komme på arbejde. I Glostrup og Brøndby drøfter politikerne lige nu, hvorvidt det også skal være tilfældet. Arkivfoto: Robert Hendel

HELE OMRÅDET. I Vallensbæk har alle medarbejdere skullet vise coronapas siden mandag. I Glostrup og Brøndby er det op til en politisk beslutning i den kommende uge

Af Robert Hendel og Jesper Ernst Henriksen

I Brøndby tager politikerne i disse uger stilling til, hvorvidt der skal indføres krav om gyldigt coronapas og test for kommunens ansatte. KL opfordrer til, at kommunerne som minimum indfører krav om coronapas for ansatte på ældrecentre og botilbud af hensyn til særligt sårbare eller udsatte borgere.

Kommunalpolitikerne vil i den næste uges tid overveje, hvorvidt et sådan tiltag skal gælde alle ansatte i kommunen, eller om det udelukkende skal gælde ansatte på social- og sundhedsområdet, hvor borgere er særligt udsatte ved smitte fra en ansat.

Onsdag aften bliver kravet om coronapas behandlet på et møde i økonomiudvalget, og den efterfølgende onsdag vil kommunalbestyrelsen i Brøndby tage stilling til muligheden for at pålægge alle ansatte at forevise gyldigt coronapas og blive testet for covid-19 samt oplyse resultatet af testen.

Også i Glostrup bliver det op til en politisk beslutning. Her bliver den endelige beslutning truffet i økonomiudvalget på tirsdag, så et eventuelt krav kan træde i kraft onsdag. Indstillingen fra forvaltningen vil være, at coronapas vil være et krav for alle medarbejdere, men hyppigheden af kontrollen vil være differentieret efter hvilket område, man arbejder på.

Krav i Vallensbæk

I Vallensbæk Kommune var det allerede fra mandag i denne uge et krav til alle medarbejdere, at de skulle vise coronapas. Det oplyser borgmester Henrik Rasmussen.

– Vi er en organisation, hvor man mødes på kryds og tværs. Derfor synes vi også, at kravet om coronapas skal gælde alle, så vi kan give borgerne størst mulig tryghed og forhindre smittespredning internt, siger han.

Ifølge ham har medarbejderne generelt taget godt imod kravet.

– Der er forståelse for, at vi prøvet at passe på hinanden og vores borgere. Mit indtryk er, at det er blevet taget godt imod, siger borgmesteren.

Medarbejdere, der ikke er vaccineret, har mulighed for at blive testet i arbejdstiden.