Henrik Lund: Luft mellem husene

Henrik Lund overtager SF’s plads i kommunalbestyrelsen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. For Socialistisk Folkeparti er det vigtigt, at der ikke bliver bygget for højt og tæt, når Glostrup Skal udvikles

Af Jesper Ernst Henriksen

Socialistisk Folkeparti fortsætter i kommunalbestyrelsen i Glostrup med Henrik Lund som nyt medlem, efter Palle Laustrup ønskede at komme længere ned på listen. Han skal være formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget.

– Det bliver spændende at sætte sig i den stol og gå i gang med det arbejde. Der tror jeg godt vi kan få sat nogle gode aftryk på, hvordan byens fremtid kommer til at se ud. Det er også noget, jeg personligt interesserer mig for, så det glæder jeg mig til, siger han.

Ifølge ham er den vigtigste ting i konstitueringsaftalen et mål om at begrænse bebyggelsesprocenten på nybyggeri. Bebyggelsesprocenten er forholdet mellem en grunds areal og det samlede areal til beboelse eller erhverv i et byggeri. For villaer må den typisk være op til 30 procent, for etageboliger noget højere. Det nye byggeri på hjørnet af Kirkebjerg Parkvej og Stationsparken har en bebyggelsesprocent på cirka 225, hvilket af SF blev kritiseret for at være for højt og betyde, at der ikke kommer nok sol ned til de nederste etager.

– Vi har fået med, at vi vil arbejde for, at bebyggelsesprocenten på nye byggerier ikke overstiger 150 procent. Vi har ikke fået et mål om etager med, vi kunne jo godt have ønsket os et loft på fem etager i bymidten og tre etager i andre områder. Men vi har markeret, at vi ikke vil bygge for tæt, siger SF’s nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlem.

Han har også andre SF-mærkesager med i aftalen:

– Vi har talt meget om, at vi vil have energirenoveret og forbedret vores kommunale ejendomme. De har stået og forfaldt i mange år. Der er også aftalt, at vi skal have grøn strøm. Der er meget god politik i den aftale, vi har lavet.