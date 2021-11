Hanne kom til frisøren: Jeg har det, som om jeg har vundet i lotto

VALLENSBÆK. I løbet af november og december inviterer Vallensbæk Kommune ældre, der er blevet ensomme under coronanedlukningen, til en forkælelsesoplevelse. 70-årige Hanne fik en tur til frisøren

Af Jesper Ernst Henriksen

– Er du tosset, det er flot. Jeg har fået glimmer i håret – jeg synes, jeg ser brandgodt ud, siger Hanne Clay Witschas og betragter sin frisure i det lille spejl, frisøren holder op bag Hannes nakke.

Det er torsdag en grå novemberdag, men hos salonen Flair to Hair i Vallensbæk er humøret højt. På bordet står bobler, chokoladeskildpadder og jordbærtærte, og mens hårspidser falder til gulvet, går snakken lystigt. Sammen med to andre er Hanne inviteret til en vaskeægte forkælelsesdag.

Da corona i starten af 2020 rullede ind over landet, og samfundet lukkede ned, efterlod det en gruppe af ældre borgere isoleret derhjemme. Nogle af dem er stadig ikke kommet tilbage i de fællesskaber, de tidligere var en del af. Vallensbæk Kommune har derfor inviteret de borgere til en særlig oplevelse i november og december. Nogle får tilbudt et længere besøg af hjemmeplejen og en frokost sammen med dem, mens andre som Hanne har kunne vælge mellem en candlelight dinner eller en tur hos frisøren.

– Jeg har været tidligt oppe i morges, fordi jeg har glædet mig så meget. Det er luksus for mig at komme ned og få en hårkur. Det er som om, jeg har vundet i lotto. Jeg er dybt imponeret over at få sådan et tilbud, siger Hanne.

Ligesom mange andre isolerede hun sig derhjemme i forbindelse med corona, men efter at kommunens fællesskabskonsulent tog Hanne med til flere af kommunens seniortilbud og nu senest denne forkælelsesdag, føler Hanne, at tingene begynder at vende.

– Det her har været en opmuntring, som jeg slet ikke kan beskrive. Tingene er ikke så sorte mere. Det har bare givet mig en eller anden glæde og gjort, at jeg allerede har fundet julepynten frem.

Arrangementerne udspringer af en pulje penge, der blev afsat til ældreområdet ved budgetforliget i 2020.