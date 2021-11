Glostrup Musikor gav jubilæumskoncert

Glostrup Musikor fyldte lørdag Glostrup Bio med sang. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP. Med lidt forsinkelse kunne Glostrup Musikor i lørdags fejre 30-års jubilæum med en gratis koncert i Glostrup Bio

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Musikor (ja, sådan skal det staves), der blev stiftet 1. oktober 1989, er et damekor med over 30 medlemmer. De fejrede med noget forsinkelse deres 30-års jubilæum i Glostrup Bio, hvor de ud over at optræde gratis for alle interesserede også bød på et glas bobler.

Under ledelse af den fremragende dirigent, Signe Galting, og akkompagneret af en velspillende kvartet med bløde jazz-rytmer, leverede koret et fint program af rytmiske popsange især fra de senere år – og især på dansk. Det var et genhør med for eksempel Tommy Seebach, Sanne Salomonsen, Thomas Helmig – og mange andre.

Dirigenten var også en dygtig konferencier, der fortalte lidt undervejs om, hvad der sker i koret. Om korets øve-weekender og den ugentlige øveaften i Aktivitetscentret på Sydvestvej. Om hvordan en lokal borger satte en lillebitte annonce i Folkebladet, hvorefter der meldte sig en del damer, der viste sig ofte at kende hinanden fra skolekor og gymnasiet. Folk, der elsker at synge, har det med at finde sammen. Det var Signe Galtings næstsidste koncert med koret, som derfor annoncerer efter en ny korleder.

13. december kan man igen opleve Glostrup Musikor. Denne koncert finder sted i Glostrup Kirke kl. 19.30, og repertoiret vil uden tvivl være præget af julen.