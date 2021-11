Giv en gave til et udsat barn

Øsnketræet er ved at være en populær tradition i Glostrup Shoppingcenter. Foto: Rotary

GLOSTRUP. Det er efterhånden ved at være en tradition med et ønske-træ i Glostrup Shoppingcenter

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Shoppingcenter er igen vært for ønsketræet, hvor Glostrups borgere kan yde et bidrag ved at give en julegave til et udsat barn. Træet er sat op i et samarbejde mellem centeret og Glostrup Vestegnens Rotary Klub, med det formål at give op til 200 socialt udsatte børn en uventet og tiltrængt julegave.

Træet er allerede oppe. Det bliver stående indtil alle ønsker er opfyldt, dog senest til den 12. december.

Det er beskrevet ved træet, hvordan man opfylder børnenes ønsker. Gaverne ligger i prislejet 300 til 400 kroner.

– Føl og mærk glæden ved i denne tid at give en julegave til et udsat barn, siger præsidenten for Glostrup Vestegnens Rotary Klub Karl Ib Roed Sørensen.