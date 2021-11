Gideonskolen tog cykelprisen

6. A fra Gideonskolen blev lykønsket af Claus Stoltenberg fra Københavns Vestegns Politi, Mogens Eliasen fra Cyklistforbundet og Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.

VALLENSBÆK. 6.A fra privatskolen Gideonskolen vandt Vallensbæk-udgaven af konkurrencen ”Alle Børn Cykler”, der har til formål at få flere børn til at cykle til skole

Af Jesper Ernst Henriksen

Spændingen var stor på privatskolen Gideonskolen i Vallensbæk tirsdag morgen. Alle skolens elever var samlet i salen og havde fået nys om, at der var en overraskelse på vej.

Eleverne varmede op med at synge et par sange, og så spærrede de ellers øjnene op – for ind i salen trådte Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen sammen med leder af færdselspolitiet ved Københavns Vestegns Politi, politikommissær Claus Stoltenberg, samt Mogens Eliasen, som er bestyrelsesmedlem i den lokale afdeling af Cyklistforbundet.

Borgmesteren iført borgmesterkæde, politikommissæren i fuld uniform – og cyklistforbundets repræsentant med en pokal under armen.

Gideonskolens leder Henrik Due Jensen bød delegationen velkommen og gav ordet til Henrik Rasmussen.

– Vi er her i dag, fordi en klasse her fra skolen har vundet en konkurrence. Er der nogen, der kan gætte, hvad det handler om? spurgte borgmesteren, og et par elever mumlede noget med cykling.

Og det var ganske rigtigt noget med cykling, for 6.A på Gideonskolen er nemlig den klasse i Vallensbæk, der cyklede allerflest dage under kampagnen Alle Børn Cykler, der foregik i september. I alt 91,8 % af dagene cyklede de – og de brugte cykelhjelm alle dage, hvilket også tæller med i konkurrencen.

Under stort bifald kom eleverne fra 6.A op og fik overrakt en gavecheck på 3.000 kroner til klassekassen.

Både borgmesteren og politikommissæren gav nogle gode råd om at huske lys på cyklen samt brug af hjelm, og så overrakte Cyklistforbundets repræsentant Mogens Eliasen en flot vandrepokal samt medaljer til klassen.

Hele salen sang en sang mere, og så kunne eleverne fra 6.A ellers gå til næste time, lidt rankere, med bevidstheden om, at de er regerende Vallensbæk-mestre i cykling det næste år.

I alt 32 skoleklasser fra Vallensbæk deltog i år i ”Alle Børn Cykler”. De 673 elever cyklede sammenlagt 5.615 dage i løbet af de to uger, kampagnen kørte, og de brugte cykelhjelm 5499 af dagene.