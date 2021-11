Oliver Mysander er spidskandidat for Frihedslisten til kommunalvalget i Brøndby. Foto: Robert Hendel

Frihedslisten – Oliver Mysander: Vi skal hjælpe dem, der har brug for hjælp

Oliver Mysander er spidskandidat for Frihedslisten til kommunalvalget i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Oliver Mysander er den eneste kandidat for Frihedslisten i Brøndby. Egentligt blev han spidskandidat ved et tilfælde, men han brænder for handicapområdet, og så vil han sikre mere frihed til den enkelte borger

Af Robert Hendel

For rigtig mange kommer det måske som en overraskelse, at Oliver Mysander stiller op til kommunalvalget den 16. november. Det gør det også for kandidaten selv, der til valget repræsenterer Frihedslisten, der har partibogstavet Æ på stemmesedlen i Brøndby.

– Det var ret tilfældigt. Jeg blev spurgt, om jeg ville stille op for Frihedslisten i Brøndby Kommune. Hvis der ikke var andre, kunne jeg godt, men jeg fortalte, at jeg ikke vidste, hvad jeg gik med til, siger Oliver Mysander, som er spidskandidat for Frihedslisten i Brøndby.

Faktisk er han også den eneste kandidat på partiets liste i Brøndby, for der var ikke andre kandidater, der meldte sig.

– Jeg må jo lære det hele lidt hen ad vejen, siger Oliver Mysander.

Frihedslisten adskiller sig fra de mere traditionelle partier ved at have karakter af en paraplyorganisation, hvor der er plads til forskellige holdninger i hver enkelt lokalafdeling.

– Vi er en liste med med mange forskellige individer inden for samme liste med forskellige holdninger, men vi har et fælles mål, der handler om mere frihed til individet, siger Oliver Mysander, der især er fokuseret på coronarestriktionerne.

Selvom Danmark ikke længere betegner coronavirus som en samfundskritisk sygdom, tror Oliver Mysander ikke på, at en tid uden restriktioner er forbi.

– Lockdown er formentlig ikke slut endnu. Kommer vi til at se coronapas og krav om vacciner igen? Det er min frygt med den nuværende regering, siger han.

Mest af alt stiller den 28-årige kandidat op for at promovere Frihedslisten og dens budskaber i Brøndby Kommune.

– Det vigtigste er, at folk lærer os at kende og får at vide, hvad vi står for, også fordi der senest i 2023 er valg til Folketinget, siger Oliver Mysander.

Vil hjælpe de handicappede

Selvom det primære mål med opstillingen er at udbrede kendskabet til Frihedslisten på landsplan, har Oliver Mysander også en lokal mærksag, han brænder for.

– Jeg arbejder selv som pædagog, og af og til kan kommunen måske godt spare lidt for meget på handicapområdet, som jeg selv arbejder i, siger han.

Der skal ifølge Frihedslistens kandidat i Brøndby sættes flere ressourcer af til folk, der ikke kan klare sig selv.

– Det kunne være misbrugere, funktionsnedsatte og ældre, der har nået en vis alder. De skal prioriteres i højere grad end arrangementer, hvor unge mennesker kan dyrke idræt eller noget i den stil, siger Oliver Mysander, der erkender, at han ikke har den store indsigt i kommunal økonomi.

Han mener dog alligevel, at det bør være muligt at prioritere handicapområdet højere, end det bliver nu.

– Der skal simpelthen gå flere penge til dem, der har brug for hjælp, så længe de har behov for den, forklarer Oliver Mysander.

Handicapområdet er den eneste reelle kommunlae mærkesag, han vil arbejde for, hvis han bliver valgt ind. Han ønsker derfor ikke at tage stilling til, hvorvidt kommunen lige nu bruger pengene forkert på andre området, eksempelvis skoleområdet. Derfor vil han ikke gå ind i en diskussion om, hvordan man får flere børn til at vælge den lokale skole til.

– Det er op til forældrene, om de vil sætte deres børn i den lokale skole, eller om de vil sende dem i privatskole. Det skal kommunen overhovedet ikke bestemmme, lyder det fra Frihedslistens kandidat i Brøndby.