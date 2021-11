SPONSORERET INDHOLD: Interessen for forældrekøb er stigende. Mange unge finder dog stadig bolig enten på et kollegie, ungdomsboliger eller gennem privat udlejning. Men flere flytter i en andelsbolig eller lejlighed, deres forældre ejer.

Af SPONSORERET INDHOLD

Boligadvokat forældrekøb

Interessen for forældrekøb er stigende. Mange unge finder dog stadig bolig enten på et kollegie, ungdomsboliger eller gennem privat udlejning. Men flere flytter i en andelsbolig eller lejlighed, deres forældre ejer.

Økonomi og forældrekøb

Hvis man økonomisk har mulighed for det, kan det være en god løsning at foretage et forældrekøb. Et forældrekøb kan være noget, man fortager som forældre, men bedsteforældre eller andre familiemedlemmer kan også foretage det. Der er ikke nogen betingelser for særlige familierelationer. Et typisk forældrekøb består af en lejlighed der ligger centralt i en storby, og lejligheden vil derfor formentlig være forholdsvis nem at sælge igen den dag, den studerende er færdig. Man kan dog også vælge at lade lejligheden gå videre til eksempelvis søskende, der skal til at studere.

Ved en lejlighed der koster eksempelvis 1 mio. kr., og hvis forældrene eksempelvis tager et 80% realkreditbelåning, så vil et 4% fastforrentet lån betyde en renteudgift på ca. 1800 kr. pr. måned efter skat. Der forekommer dog også andre omkostninger.

Udgifterne for den unge vil være betydelig lavere end, hvis man selv skulle ud og købe en bolig og derudover kan man også søge om boligsikring ved kommunen

Hvordan fastsættes huslejen i et forældrekøb?

Hvis man har et ønske om at købe en lidt større og dyre lejlighed, eksempelvis fordi man ønsker at kunne blive boende efter studierne. I dette tilfælde så vil huslejen også typisk blive større, men det behøver den ikke, da man eksempelvis kan fremleje et værelse til en ven eller medstuderende, og dermed dække en del af huslejen.

Huslejen skal fastsættes til markedslejen, også selvom det er mellem forældre og børn. Dette er for at udlejning ikke får skattemæssige konsekvenser. En for lav husleje vil kunne blive betragte som en gave. Man må som forældre give sit barn en skattefri gave på 68.700 kr. (2021). Dette beløb må man give hver forældre. Dog skal man betale skat af markedslejen.

Det er en god ide at lave en lejekontrakt med almindelige opsigelsesvilkår – også selvom man udlejer til sin datter/søn. Tilsvarende gælder, hvis man fremlejer et værelse, da der let kan opstå problemer, hvis der ingen lejekontrakt er.

Skat og forældrekøb

Det er altid vigtigt at sætte sig ind i de skattemæssige regler på området. Her anbefales, at man henvender sig til en rådgiver for at tjekke om man bør anvende kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen, når man udlejer.

Hvad skal der ske med lejligheden, når den studerende ikke længere skal/vil bo der?

Ønsker man at sælge lejligheden, så skal man være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser heraf, da man ikke selv har boet i boligen. Der er flere som køber lejligheden med et ønske om engang selv at bo der, så er det vigtigt at få hjælp til at lave en lejekontrakt, hvis man ikke med det samme ønsker at flytte ind, men blot lejer den ud indtil da.

Derudover kan man vælge at sælge lejligheden til den studerende, og så skal der betales skat af fortjenesten, da forældrene ikke selv har boet i lejligheden.

Man kan sælge til 15% under den offentlige ejendomsvurdering uden at det bliver anset for at være en gave til den studerende. Derefter kan sønnen eller datteren vælge at videresælge lejligheden uden at betale skat af fortjenesten, hvis han eller hun bliver boende.

Familielån

Man kan også vælge at låne sin søn/datter penge til selv at købe lejligheden ved et rentefrit lån. Så kan datteren/sønnen stå som ejer fra starten af. Når lånet derefter løbende afvikles, kan det ske ved at forældrene hvert år afskriver en del af gælden som en skattefri gave. Der vil stadig være mulighed for at fremleje et værelse, og et efterfølgende salg vil være skattefri, dog vil den unge ikke som ejer af lejligheden have mulighed for at få boligsikring.

Hvis du overvejer at lave et selvsalg af boligen, så kan du læse mere om det her.

Forældrekøb af andelsbolig

Det er blevet en populær måde at hjælpe sit barn godt på vej ved at købe en andelsbolig. Det er muligt at investere i en andelsbolig og leje den ud til sin søn/datter. Der er dog, visse regler man skal være opmærksom på, når man laver et forældrekøb af en andelsbolig.

3 ting man skal være opmærksom på

Man skal som det første være opmærksom, at det ikke er alle andelsboligforeninger, der vil tillade et forældrekøb. Mange andelsboligforeninger kræver at ejeren af andelen bor i boligen.

Dette kan man håndtere ved, at forældrene vælger at låne barnet penge til at kunne købe andelen. Derved løser man problemet omkring bopælspligten. Det er dog vigtigt, at der mellem forældrene og barnet oprettes et lånedokument, så lånet ikke får karakter af en skattepligtig gave. Lånet kan derudover sagtens være både rente- og afdragsfrit.

Det er derudover vigtigt, at man for det andet er opmærksom på, at reglerne omkring skat er forskellige afhængig af, om man foretager et forældrekøb af ejerlejligheder eller andelsboliger.

Kapitalafkastningsordningen og virksomhedsskatteordningen kan ikke benyttes ved andelsboliger.

Det er derfor ikke muligt at udnytte skattefordelene ved køb af andelsbolig, som ved køb af ejerlejlighed.

For det tredje afhænger andelens værdi af andelsboligforeningens låneforhold. Det betyder, at andelens værdi sandsynligvis vil stige hvis foreningens låneforpligtelser nedbringes, hvor omvendt vil det få den modsatte effekt hvis der optages yderligere lån. Du kan læse mere omkring forældrekøb her.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.