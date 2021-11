Finansminister så på store maskiner

Kasper Damsgaard viste Nicolai Wammen rundt i Hvissinge. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Torsdag var finansminister Nicolai Wammen (S) i Hvissinge for at se på byggeriet af de nye boliger på den gamle Carl Bro-grund

Af Jesper Ernst Henriksen

På den tidligere Carl Bro grund i Hvissinge er store maskiner næsten færdige med at nedrive de gamle kontorbygninger. Når de er færdige med det, skal der graves ud til parkeringspladser og bygges nye lejligheder ovenpå.

Det projekt var finansminister Nicolai Wammen (S) og borgmesterkandidat Kasper Damsgaard (S) i torsdag i Hvissinge for at kigge på.

– Her vil man lave nogle boliger i høj kvalitet, og hvor der er plads til fællesskab. Der er boliger til både singler, børnefamilier og ældre mennesker, sagde Nicolai Wammen.

Kasper Damsgaard viste ham blandt andet det byggehegn, der er blevet udsmykket i samarbejde med elever fra Skovvangskolen.

– Jeg synes, det er vigtigt at fortælle den gode historie om, hvordan ATP har involveret nærområdet. De kommer med et projekt, der er bæredygtigt med grønne løsninger som lokal afledning af regnvand. Biodiversitet er tænkt ind fra start, sagde Kasper Damsgaard.

Nicolai Wammen kunne godt se nogle fordele i at undervise på en byggeplads.

– I stedet for at sidde i klasselokalet kan eleverne komme ud på en byggeplads, hvor det bliver meget mere praktisk og nemmere at forholde sig til. Det tror jeg, at mange elever vil have godt af. Især mange drenge, der har krudt bagi, sagde han.

Han fik også et billede af sig selv foran de store maskiner, som han kunne vise til sin søn.

– Man gør klar til at få besøg af en børnehave. Jeg har selv en dreng på snart to år, så jeg ved, hvor stor en oplevelse det er at komme ind og se de store maskiner, sagde Nicolai Wammen.

Ung borgmester

Nicolai Wammen var 34 år gammel, da han blev borgmester i Aarhus, præcis samme alder, som Kasper Damsgaard har nu.

– Da jeg blev borgmester i sin tid, var jeg også kun 34, det, håber jeg, gik fornuftigt, siger han og tilføjer, at det ikke bør handle om alder.

– Jeg ved, at Kasper er optaget af at udvikle Glostrup til gavn for alle borgerne. Når krydserne er sat den 16. november, bliver det hverdag igen. Så er det vigtigt at have en kommunalbestyrelse, hvor man kan tale sammen. Der er Kasper samarbejdsvillig og parat til at lytte til andres mening end ens egen. Det, tror jeg, er nogle af de vigtigste egenskaber for en borgmester, siger finansministeren.