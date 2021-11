Erik Kærgaard Kristensen (VL): Fjerdestørste kom ikke ind

Vallensbæklisten med Erik Kærgaard Kristensen kom ikke i kommunalbestyrelsen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. Vallensbæklisten fik ikke en plads i kommunalbestyrelsen i denne omgang, selvom de blev Vallensbæks fjerdestørste parti

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæklisten blev det 4. største parti ved kommunalvalget, men da partiet ikke var en del af nogen valgforbund, var de 5,2 procent af stemmerne ikke nok til en plads i kommunalbestyrelsen.

Partiet har især stået stærkt på en modstand mod byudvikling med flere borgere. Ironisk nok ville sådan en byudvikling faktisk kunne have betydet, at partiet fik en plads i kommunalbestyrelsen. Kommer befolkningstallet i Vallensbæk over 20.000 skal der nemlig være 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen, og det ville have givet Vallensbæklisten en plads, hvis det havde været ved dette valg.

Partiets stifter, Erik Kærgaard Kristensen, er selvfølgelig skuffet over ikke at komme i kommunalbestyrelsen.

– Resultatet taler for sig selv. Den lave valgdeltagelse var en stor fordel for de konservative. Det er derfor, de bevarer flertallet. Dermed kom vi ikke ind. Vi tager det til efterretning, andet kan vi jo ikke gøre. Vi er stolte over, at vi blev den fjerdestørste liste første gang vi prøver. Vi mangler lidt over 100 stemmer for at få et mandat, siger han.

Han og de andre medlemmer af Vallensbæklisten har endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med listen.

– Det kan vi ikke sige noget om endnu. De fire år til næste valg er jo lang tid. Vi har ikke snakket om fremtiden, siger han.