Enhedslisten – Fatih Baran: Mangfoldighed blandt mennesker og dyr

Fatih Baran er spidskandidat for Enhedslisten i Brøndby til kommunalvalget den 16. november 2021. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Enhedslisten i Brøndby vil sikre, at den lokale skole får et bedre ry, så forældre vælger skolen til - og ikke fra. Samtidig ønsker partiet, at der kommer mere fokus på naturen i Brøndby, ligesom der skal være flere boliger, som er til at betale for Brøndbys borgere

Af Robert Hendel

Enhedslisten i Brøndby stiller med en ny spidskandidat. Hans navn er Fatih Baran, og som folkeskolelærer brænder han for at forbedre det kommunale skolevæsen i Brøndby.

– Det viser sig, at niveauet er lavt, og mange forældre vælger skolen i Brøndby fra. Det skal vi have gjort noget ved, siger han.

Blandt andet vil han ændre skolernes ry, fordi det er problematisk, hvis det er med til at få forældre til at fravælge de lokale skoler i Brøndby. Et dårligt ry er med til at isolere de elever, der har det svært i skolen.

– På den måske skal vi bruge langt flere ressourcer i undervisningen, og dem kan vi bruge på andre områder, siger Fatih Baran, der dog vil gøre sit til, at kommunen får sendt elever ud af folkeskolen med gode karakterer, så de kan videreuddanne sig.

Det er dog ikke kun skole- og uddannselsområdet, at Fatih Baran vil gøre en forskel. Også naturen står højt på prioriteringslisten. Brøndby er hårdt ramt af både støj og forurening fra trafikken, og den kan blive tredoblet i fremtiden. Samtidig frygter Enhedslisten en øget råstofudvinding i Køge Bugt som ødelægger havbunden. Det kan få alvorlige konsekvenser for strandparkens, i forvejen, trængte natur.

– Vi har brug for dyrene, og de har brug for os, siger Enhedslistens spidskandidat.

Et varieret dyre- og planteliv er vigtigt for kommunen. Ikke kun af klimahensyn, men også for mennesket. Ifølge Enhedslistens spidskandidat skal der derfor gøres mere for at passe på kommunens mange grønne pletter.

– Hvis vi skal sikre et mangfoldigt dyreliv, nytter det ikke, at vi slår græsset så mange steder, at der ikke er plads til, at bier og andre insekter har ordentlige leveforhold, siger Fatih Baran, der ikke kun har ønsker om mangfoldighed i naturen.

Den skal også gælde på boligområdet.

Mangler almene boliger

Det er også vigtigt for Fatih Baran, at Brøndby bevarer en mangfoldig beboersammensætning. Derfor er han skeptisk over for byudviklingen, som er sat i gang rundt omkring i kommunen.

Boligmarkedet er ifølge Enhedslisten ved at løbe løbsk med en hastig udbygning af dyrt privat udlejningsbyggeri uden demokratisk beboerindflydelse.

– Jeg føler, at vi er i gang med at lave en befolkningsudskiftning, hvor de fattige bliver erstattet af de rige, siger Enhedslistens spidskandidat.

Ifølge Fatih Baran mangler der boliger, som folk i Brøndby har råd til at bo i.

– Vi prøver at ligne andre kommuner, der bygger private boliger. Kig på indtægterne i kommunen. Snart kan folk med en jævn indkomst ikke klare sig og betale de udgifter, der er forbundet med at bo i Brøndby. Det skyldes, at vi ikke har nok almene boliger, siger han og understreger, at han ikke er imod, at folk bygger private boliger.

Han er dog modstander af, at der bliver bygget udlejningsboliger med stor profit som mål.

– Vi ender med at få boliger, hvor folk kun bor der midlertidigt. Skal man bygge ejerlejligheder og den slags, skal det være nogle, som folk i Brøndby har råd til, siger Fatih Baran.

Han mener, at den sociale ulighed i Brøndby bedst bliver løst gennem det boligsociale arbejde, eksempelvis Brøndby Strand Projektet.