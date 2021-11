Emilie Sloth: Selvstændighed til skolen

Efter over 30 år er Det Radikale Venstre tilbage i kommunalpolitik i Glostrup. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. For Det Radikale Venstre var mere frihed til skolen det absolut vigtigste emne, det er med i konstitueringsaftalen

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter over 30 år uden radikale medlemmer af kommunalbestyrelsen i Glostrup, er Det Radikale Venstre nu tilbage med Emilie Sloth som medlem. Det var hun selvfølgelig glad for på valgnatten. Her indgik hun og Radikale Venstre også i konstitueringsaftalen, der gav hende pladsen som formand for Børne- og Skoleudvalget, hvilket var hendes største ønske.

Hun var selvfølgelig også glad for det politiske indhold af konstitueringsaftalen.

– Den er jeg meget godt tilfreds med. Jeg synes, vi har fået vores vigtigste mærkesager med. Vores aller vigtigste var jo skolen og det med at få delegeret beføjelserne fra kommunalbestyrelsen til skolen og skolens leder. Der er også nogle gode ting for klimaet, for eksempel med 100 procent grøn strøm, der er noget omkring daginstitutioner, som er vores mærkesag, siger Emilie Sloth, der som tidligere formand for skolebestyrelsen ved, hvor stramt skolen er blevet holdt af kommunalbestyrelsen.