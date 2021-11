Dit Hjem – Hele livet

Debat.

Af Hajg Zanazanian (S) Viceborgmester og kandidat til kommunalvalget i Brøndby

Når jeg bliver spurgt hvor jeg er fra, svarer jeg altid stolt, at jeg er fra Brøndby.

Nogle gange bliver jeg mødt med negative forforståelser af, hvad Brøndby er, og hvordan man er, når man er fra Brøndby. Mit modsvar bliver at fortælle den positive historie og bidrage til lidt nuanceringer.

For mig er Brøndby en god velfærdskommune at leve i – hele livet. Brøndby er en attraktiv, naturrig og tryg by, hvor vi har gode institutioner, folkeskoler, idræts, kultur og sociale fællesskaber. En by med mange forskellige mennesker, og hvor vi gerne vil hinanden det bedste.

Betyder det så, at der ikke er plads til forbedringer? Selvfølgelig er der det, og vores institutioner har brug for flere kvalificerede hænder til at tage sig af vores børn, unge og ældre.

Folkeskolen skal styrkes, og flere skal gennemføre en uddannelse, så de står stærkere når arbejdsmarkedet bliver aktuelt.

Vores fællesskaber er unikke, og der er plads til endnu flere med gode venskaber, sundhed og minder til følge. Vores boligmasse skal være mere varieret, så der er boliger til alle livets faser, og beboersammensætningen skal styrkes samtidig med, at vores natur skal udvikles yderligere.

Brøndby er i en positiv udvikling, og vi bør tale vores by op, anset om du er født og opvokset her, som jeg er, eller er tilflytter til Brøndbyøster, Brøndbyvester eller Brøndby Strand.

Vi er alle sammen en del af familien Brøndby.