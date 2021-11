Det Konservative Folkeparti – Michael R. Rugaard: Brøndby skal være til for borgeren

Michael R. Rugaard er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget den 16. november 2021 i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby er der for mange, der går ud af folkeskolen uden at kunne regne, læse og skrive. Det skal der gøres noget ved, mener Det Konservative Folkeparti, der også vil give borgerne flere frie valg og gøre op med rigide regler i kommunen

Af Robert Hendel

Fagligheden skal tilbage i folkeskolerne i Brøndby, hvidsdet står til Michael R. Rugaard, der er spidskandidat for Det Konservative Folkeparti.

– Den lokale skole skal være et tilvalg frem for andre skoler. Derfor vil vi have opprioriteret matematik og dansk i særdeleshed, så 30 procent af vores unge drenge ikke går ud af folkeskolen uden at kunne læse, regne og skrive, siger Michael R. Rugaard.

Uden de fornødne færdigheder inden for dansk og matematik får de unge svært ved at klare sig i voksenlivet, og det øger risikoen for, at de ender på offentlig forsørgelse.

– Derfor skal vi også have nedbragt elevernes fravær, siger Michael R. Rugaard, der ikke kun går til valg for at forbedre forholdene for de yngste borgere i kommunen.

Især de ældre har ifølge Det Konservative Folkeparti krav på et godt liv.

– Vi skal se på, hvordan vi giver borgerne et frit valg i øget omfang, hvad enten det gælder plejecenter eller bespisning, forklarer Michael R. Rugaard, der godt kunne tænke sig et friplejehjem i kommunen.

Netop et friplejehjem skal være et alternativ til de kommunale plejecentre, som han også vil løfte til et højere serviceniveau.

– Nogle kører mindre godt end andre, og i øjeblikket bliver vi påduttet det, vi kan få. Der skal borgeren have lov til selv at vælge, siger Michael R. Rugaard.

En del af løsningen er at sørge for, at personalet har den fornødne faglighed.

– Det er for eksempel ikke et problem, at der er mange med anden etnisk baggrund end dansk, som arbejder på et plejecenter, tværtimod. Problemet opstår først, hvis beboerne ikke får den hjælp, de skal have, siger han.

Derfor vil den konservative spidskandidat flytte fokus fra snakken om minimumsnormeringer og sikre, at niveauet bliver løftet til et acceptabelt niveau.

– Vi hellere give en hjælpende hånd og prioritere flere ressourcer midlertidigt til at få et plejecenter op at køre, hvis niveauet ikke er tilfredsstillende, siger han.

Det vil måske blive dyrt på den korte bane, men det er en langsigtet investering i bedre forhold for de ældre.

– Hvis et plejecenter har et dårligt ry, skal vi gøre noget ekstraordinært for at løfte det. Det koster mange penge at få vendt en dårlig udvikling, forklarer Michael R. Rugaard.

Borgeren i centrum

I dag der en del steder, hvor tingene kører på kommunens præmisser, mener Michael R. Rugaard. Derfor vil han gerne gøre op med de meget firkantede regler, han mener, at der er, hvis en borger har brug for kommunens hjælp.

– I dag skal du bestille en tid, når du besøger borgerservice. Det burde være muligt bare at kunne dukke op. Ikke alle er lige it-kyndige, siger han.

Han foretrækker, at borgeren kommer i centrum, fordi kommunen skal være til for borgeren, og ikke omvendt.

– Hvorfor skal det for eksempel kun være muligt at ringe mellem otte og ni om morgenen? Det kan sagtens blive mere fleksibelt, når nu kommunen rent faktisk er en servicevirksomhed, der skal være til gavn for borgeren, siger den konservative spidskandidat.

Derudover håber han, at det kan blive lettere at få jobparate ledige i beskæftigelse.

– Der er simpelthen for mange jobparate, som er for kræsne med, hvilket arbejde de vil have. Det skal vi kunne løse i fællesskab med borgeren, siger Michael R. Rugaard.