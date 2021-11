Den grønne omstilling er et kommunalt anliggende

Nicolai Ringkjær Skafte (RV), Kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre Glostrup.

DEBAT.

Af Debattør

Nicolai Ringkjær Skafte (R), Kandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre

Modsat hvad Christian Ebbesen skriver i sit læserbrev i valgavisen om den grønne omstilling, så er vindmøller og solceller i allerhøjeste grad kommunens ansvarsområde. Jeg arbejder med grøn energi til dagligt, og vi har mange flere møder med kommunerne og borgerne, end vi har med Christiansborg. Derfor er det ikke bare grønne “buzzwords”, når vi i Glostrup Radikale Venstre siger, at kommunens strøm skal komme fra 100% grøn strøm inden 2025.

Der kommer hverken til at være vindmøller eller en solcellepark i Glostrup, men det betyder ikke, at kommunen ikke har et ansvar for, hvor strømmen kommer fra. Det håber vi også, at Konservative vil bakke op om?

El-ladestandere på kommunens områder er bestemt også en kommunal opgave – ellers var Konservative vel heller ikke gået med til at sætte penge af til netop det i budgettet med S, SF og Ø?

I Glostrup Radikal Venstre mener vi det faktisk, når vi siger, at vi ønsker en kommune med lav CO2-udledning og forurening og med mere natur og biodiversitet til alle borgerne. Derfor håber vi også meget, at vi kan få den nye kommunalbestyrelse overbevist om, at vi har et stort ansvar for den grønne omstilling.