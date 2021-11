Debat i avisen endte med en politisk grillfest

Michael R. Rugaard (K), Maja Højgaard (S) og Alexander Bruhn Skjøth (SF) hyggede sig til fredagens politiske grill-arrangement i Brøndbyøster. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. En debat om boliger mellem tre kommunalvalgskandidater endte med en grill-aften i Brøndbyøster. Det viste sig, at de tre kandidater var mere enige, end de gav udtryk for

Af Robert Hendel

Mens tonen muligvis var en smule hård i debatspalterne her i avisen, da Michael R. Rugaard (K), Alexander Bruhn Skjøth (SF) og Maja Højgaard (S) diskuterede boligpolitik, var stemningen anderledes løssluppen fredag aften.

Efter debatten i sidste uges valgtillæg i Brøndby mellem kandidaterne fra Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og SF, inviterede Maja Højgaard de øvrige kandidater og alle, der havde lyst, til valggrill hjemme hos sig selv. Det var egentligt et svar på tiltale fra værten, der af den konservative spidskandidat blev anklaget for ikke at ville feste med kontanthjælpsmodtagere.

– Jeg var rigtig glad for den aften vi fik. Der kom alle mulige slags mennesker med forskellige indkomster, erfaringer og levede liv, siger Maja Højgaard.

Generelt berettede folk om en stor glæde ved at bo i Brøndby.

– Jeg fik også nogle fif til hvor jeg kunne tage hen for at se eksempler på, hvordan vi kunne gøre vores naturområder mere tilgængelige, fortæller Maja Højgaard.

For hende var det også vigtigt at mødes trods uenighed.

– Den politiske samtale er grundlaget for et levende demokrati. Derfor skal vi kunne tale sammen uden at tale grim om eller til hinanden, siger Maja Højgaard, der er glad for, at de øvrige kandidater bakkede op om grillarrangementet.

Michael R. Rugaard, hvis indlæg var anledning til hele arrangementet, var også godt tilfreds med aftenens grillfest.

– Jeg synes, at Majas initiativ var rigtig fint. Det viste sig, at hun faktisk mente det samme som mig, selvom læserbrevene måske antyder noget andet, siger den konservative spidskandidat.

De to kandidater er ifølge Michael R. Rugaard enige om, at blandede boligformer er vejen frem i Brøndby.

– Jeg er blev positiv over, at hun har de rigtige holdninger. Hun er jo konservativ, når det kommer til stykket, siger Michael R. Rugaard og griner.

Værten er dog ikke helt enig i det sidste udsagn.

– Jeg tror ikke, at almindelig, med­menneskelig åben­hed har en partifarve. Jeg er dog glad for, at mine gæster hyggede sig, siger Maja Højgaard.