Debat-aften i corona- pressemødets skygge

Mandag var der valgdebat i Kulturhuset Kilden. Foto: Jesper Ernst Henriksen

BRØNDBY. Mandag aften havde Folkebladet inviteret til debat i Kulturhuset Kilden, hvor især skolerne i Brøndby blev diskuteret, samtidig med, at statsministeren holdt pressemøde om coronasituationen

Af Robert Hendel

Kulturhuset Kilden lagde mandag aften lokaler til den valgdebat, som Folkebladet traditionen tro afholder op til kommunalvalget.

Her deltog ni ud af de 10 opstillede partier, som er at finde på stemmesedlen i Brøndby. Udover Borgmester Kent Max Magelund (S) var Elif Demir Gökce (RV), Michael Rugaard (K), Allan Orland (NB), Vagn Kjær-Hansen (SF), Özkan Ekiz (LA), Fatih Baran (EL), Poul Gaardbo (DF) og Kurt Damsted (V) repræsenteret i panelet. De to sidstnævnte kandidater afløste spidskandidaterne Tom Bech Fredriksen (DF) og Jan Lundquist (V), der måtte melde afbud i sidste øjeblik på grund af coronasituationen, mens Frihedslistens Oliver Mysander længe i forvejen meldt afbud til mandagens debat.

De ni paneldeltagere fik efter en præsentationsrunde lov til at svare på spørgsmål fra publikum salen om emner inden for byudvikling og skolevæsenet i Brøndby samtidig med, at Statsminister Mette Frederiksen gik på tv og informerede om den aktuelle coronasituation.

Ældrecenter til debat

I løbet af den første debat­runde, som handlede om byudvikling, kom debatten rundt om alt fra boliger til 55+ til opførelsen af det nye ældrecenter i Vesterled.

En borger ville eksempelvis gerne vide, hvorfor kommunen ønskede at inddrage det sidste grønne areal i Vesterled til opførelsen af et nyt plejecenter. Ifølge Vagn Kjær-Hansen, der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, var der ikke andre muligheder.

– Skulle vi købe en grund i Kirkebjerg, ville det blive så dyrt, at den husleje ville blive alt for høj, selv hvis det skulle lykkes at bygge inden for rammebeløbet, forklarede Vagn Kjær-Hansen.

Ifølge udvalgsformanden er Vesterledsparken et areal, som kommunen sikrede sig i sin tid for at have et areal til forskellige formål.

– De grønne arealer rundt om ældrecentret bliver offentligt tilgængelige, så alle kan få glæde af dem, forsikrede Vagn Kjær-Hansen.

Alment eller ej

En anden borger ville vide, hvad kommunen ville gøre for at sikre flere almene boliger til borgere på 55 og derover, som ikke har hjemmeboende børn.

– Hvis det er det, borgerne har behov for, skal vi tage det til efterretning, sagde Elif Demir Gökce, mens Vagn Kjær-Hansen var åben for, at der blev lavet en aftale med boligselskaberne:

– Jeg er ret sikker på, at mange af de boliger, der er lavet, godt kan tilfredsstille det behov. Det ser jeg ikke som et politisk problem.

Kurt Damsted fra Venstre påpegede, at det er boligselskaber, der bestemmer, hvordan de vil råde over deres boliger.

Fatih Baran fra Enhedslisten mente som den eneste i salen, at der skal etableres flere almene boliger, som folk med en jævn indkomst har råd til, og borgmester Kent Max Magelund fortalte, at der var stor efterspørgsel på andre boligformer i kommunen. Skulle der derfor bygges alment, skulle det ikke være familieboliger.

Det var Poul Gaardbo fra Dansk Folkeparti enig i, og han ville samtidig have boligansvisningen tilbage på kommunale hænder:

– Hvis kommunen står for boligansvisningen, bliver beboersammensætningen også kommunens ansvar, sagde formanden for Dansk Folkeparti, der også gerne så, at der kom flere almene ældreboliger i Brøndby.

Skolesnak fyldte mest

Langt de fleste af de ni kandidater i panelet talte i den indledende præsentation om, at der var plads til forbedringer af folkeskolen i Brøndby Kommune.

– Det viser sig, at niveauet er lavt, og mange forældre vælger skolen i Brøndby fra, fordi den har et dårligt ry, lød det blandt andet fra Fatih Baran.

En borger mente, at børnene i skolen havde bedre indlæring under corona på grund af færre børn i klassen. Derfor ville han høre, hvorfor klassekvotienten var blevet hævet.

– Vi har en af Danmarks laveste klassekvotienter i Brøndby, og så ved jeg godt, at vi har mange, der har ondt i livet, som man måske skulle lave endnu mindre klasser for, svarede Kent Max Magelund, der også appellerede til folk holdt op med at tale Brøndby ned, og i stedet talte kommunen op.

Elif Demir Gökce foreslog blandt andet, at det kunne være en ide at splitte skolerne op, så kommunen fik mindre skoler, og børnene kom tættere på lærerne.

En anden borger pointerede udfordringen i, at en femtedel af lærerne ikke er uddannede skolelærere.

Özkan Ekiz fra Liberal Alliance har en baggrund som lærer. Han mener, at nogle af problemerne i folkeskolen i Brøndby ligger et helt andet sted.

– Vi glemmer, at vi også har brug for kvalificerede forældre. Det er ikke lærerne, der skal opdrage vores børn. Det skal vi selv, lød det fra Liberal Alliances spidskandidat.

Ifølge Michael Rugaard fra Det Konservative Folkeparti er der for mange børn i Brøndby, der ikke er klar til at komme i 0. klasse, som alligevel kommer i skole. Han mente ligesom Radikale Venstre, at skolerne skulle deles op i mindre enheder, ligesom lærere primært skulle undervise i deres linjefag.

– Vi skal være bedre til at gøre børnene skoleparate, lød det blandt andet fra Poul Gaardbo fra Dansk Folkeparti.