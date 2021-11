Dansk Folkeparti – Tom Bech Fredriksen: Boliganvisningen skal tilbage til kommunen

Tom Bech Fredriksen er spidskandidat for Dansk Folkeparti ved kommunalvalget den 16. november i Brøndby. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Der er brug for, at kommunen tager ansvar for beboersammensætningen i Brøndby. Det mener Dansk Folkeparti, der også ønsker at forbedre den borgernære velfærd, især inden for skole- og ældreområdet.

Af Robert Hendel

I mere end 30 år har Brøndby Kommune ført en fejlslagen boligpolitik, der har ført til en forkert beboersammensætning og mere utryghed.

Det mener Tom Bech Fredriksen, der er spidskandidat for Dansk Folkeparti til kommunalvalget i Brøndby den 16. november. Derfor vil han og Dansk Folkeparti kæmpe for at boliganvisningen tilbage til kommunen.

– Vi havde været ude over snakken om ghettoer og udsatte boligområder, hvis vi havde overladt boliganvisningen til kommunen, siger Tom Bech Fredriksen.

Han tror, at det vil tage omkring 10 år at komme i mål med den rette beboersammensætning i de almene boligområder, hvis kommunen hjemtager boliganvisningen med det samme. Samtidig vil det gøre en del andre ting lettere for kommunen, mener Dansk Folkepartis spidskandidat.

Jo flere borgere i kommunen, der er i stand til at betale husleje selv uden at blive forsørget af systemet, jo flere penge bliver der til den borgernære velfærd.

– Så bliver det også nemmere at sikre, at der er de rigtige normeringer i daginstitutionerne og i ældreplejen, siger Tom Bech Fredriksen.

Tryghed starter i skolen

Også skolevæsenet trænger ifølge Dansk Folkeparti til at blive forbedret.

– Især Brøndby Strand Skole har været omdiskuteret. De fleste ved, at vi har haft en konsulent fra Undervisningsministeriet til at hjælpe kommunen med at få forbedret karaktererne. Folk snakker om tilsyn, men der er ingen grund til at overdramatisere det, understreger Tom Bech Fredriksen.

Hver femte elev får ifølge ham for dårlige karakterer, og det giver udfordringer senere i livet.

– Hvis ikke skolen har givet dem basisviden, er det svært at få en uddannelse, og så risikerer vi, at de ender på offentlig forsørgelse, vurderer spidskandidaten for Dansk Folkeparti.

Ifølge Tom Bech Fredriksen er der flere gevinster ved, at de unge i kommunen får bedre karakter, og dermed har lettere ved at tage en uddannelse. Det er nemlig med til at forebygge, at de unge ryger ud i en kriminel løbebane.

– Det begynder i skolen, og så står de på gader og stræder. Derfor er jeg glad for, at vi har fået en ekstra SSP-medarbejder i kommunen, siger Tom Bech Fredriksen, der ikke kan understrege nok, at Dansk Folkeparti ønsker sætte tidligt ind og få fat i de unge mennesker, før de kommer ud i kriminalitet.

Den gode tone

Mødet med kommunen skal være en god oplevelse for borgeren. Derfor mener Tom Bech Fredriksen, at man bør se på, hvad eksempelvis jobcentret er til for.

– De fleste tror, at jobcentret skaffer dem et arbejde. Sådan hænger virkeligheden ikke sammen. De prøver, men det kræver, at borgeren også er med på den, siger nummer ét på Dansk Folkepartis liste i Brøndby.

Han mener derfor, at der er plads til forbedringer på området.

– Af og til skulle man ikke tro, at jobcenteret er til for borgeren. Det er vigtigt, at kommunen taler ordentligt til borgeren. Vi hører desværre ofte, at det ikke er tilfældet, siger Tom Bech Fredriksen.

Han mener, at det skal være godt at bo i Brøndby hele livet.Det betyder også, at Dansk Folkeparti har mere værdig hjemmepleje som en af partiets vigtigste mærkesager på lige fod med at få boliganvisningen tilbage på kommunale hænder.