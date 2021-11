Dansk Folkeparti og Glostrup Borgerliste: Fortryder intet

Flemming Ørhem blev ikke genvalgt. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Hverken Dansk Folkeparti eller de tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti i Glostrup Borgerliste blev valgt ind i kommunalbestyrelsen. Det kunne måske være sket, hvis der ikke havde været splittelse. Der er dog ingen i de to partier, der fortryder noget

Af Jesper Ernst Henriksen

Da Dansk Folkeparti i foråret havde opstillingsmøde og skulle vælge spidskandidat, blev Peder Kähler lidt overraskende valgt fremfor Flemming Ørhem, der også ønskede posten som spidskandidat, som han har haft de seneste 20 år.

Efter at være blevet fravalgt valgte Flemming Ørhem sammen med Pia Dahlin og andre tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti i stedet at skabe Glostrup Borgerliste. Den liste fik 201 stemmer, mens Dansk Folkeparti fik 413 stemmer. Lægger man de to tal sammen, havde der været nok til en enkelt plads i kommunalbestyrelsen. Det betyder dog ikke, at nogen af de to fortryder noget.

– Jeg har ikke fortrudt noget. Bestemt ikke, så skulle jeg jo have støttet Peder Kähler, det havde jeg ikke lyst til, siger Flemming Ørhem.

Det gør Dansk Folkeparti spidskandidat heller ikke.

– Jeg har ikke fortrudt, at jeg sagde ja til at blive spidskandidat. Der havde været en ulmende utilfredshed med den måde, som vores to medlemmer af kommunalbestyrelsen agerede i forhold til bestyrelsen, og det havde der været i meget lang tid, siger Peder Kähler.

Farvel

For Peder Kähler betyder det manglende valg, at han ikke længere vil være politisk kandidat.

– Det var så slut på min rejse ud i det kommunalpolitiske da jeg har bestemt mig for, at jeg ikke vil opstille næste gang der er valg. Den beslutning er ikke truffet i skuffelse eller vrede. Den traf jeg inden opstillingsmødet. Der sagde jeg, at hvis jeg ikke blev valgt, så ville jeg ikke stille op igen, så skal der nogle yngre kræfter til. Hvis jeg var blevet valgt, kunne jeg godt have fundet på at genopstille, siger han.

Ifølge ham er det de landspolitiske tendenser, der slog igennem i Glostrup.

– Som bekendt gik Dansk Folkeparti markant tilbage over hele landet, hvilket jo desværre også blev gældende for Glostrup, siger

Dansk Folkepartis spidskandidat.

Ude efter 20 år

Flemming Ørhem har siddet i kommunalbestyrelsen i Glostrup i 20 år, men blev altså ikke genvalgt. Han har dog endnu ikke besluttet, om han vil stille op igen.

– Kommunalvalget blev så for nu et farvel til kommunalpolitik for mit vedkommende. Når man, som jeg gjorde, forlader sit parti et halvt år før valget er det jo hårdt arbejde at udbrede sit gode budskab. Det lykkedes så ikke at klare skærene. Det må jeg leve med – og det går nu nok, siger han.

Han har ikke været glad for stemningen i kommunalbestyrelsen i den seneste valgperiode.

– De mange intriger, skabt især af Socialdemokratiets sure gamle mænd og en studentikos konservativ i den seneste fire års periode havde jeg nu gerne været foruden, slutter den snart tidligere viceborgmester.