Dansk Folkeparti med ny kandidat

Liselotte med formand for DF Glostrup Henning Christensen og formand for DF Ballerup Jette Meinertz. Foto: Henrik Brøndberg

GLOSTRUP. Liselott Blixt erstatter Pia Kjærsgaard som Dansk Folkepartis kandidat til Folketinget i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved seneste Folketingsvalg stod Pia Kjærsgaard øverst på Dansk Folkepartis liste for vælgerne i Glostrup og Ballerup. Hun er nu i stedet blevet opstillet i Næstved, der er en del af Sjællands Storkreds.

I det kriseramte parti bliver den storkreds betraget som den mest sikre, og partiet vil selvfølgelig gerne være sikker på, at partiets stifter har en god chance for at komme i folketinget.

På et opstillingsmøde i Glostrup den 23. november blev Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt opstillet som ny kandidat for Ballerup-kredsen, der dækker Glostrup og Ballerup, der igen er en del af Københavns Omegns storkreds.

– Liselott Blixt har et godt kendskab til Vestegnen, Blandt andet har Liselotte arbejdet som sundhedsplejer på Glostrup Hospital fra 2002 til 2005. Liselott Blixt forventer fremover at blive meget synlig her lokalt og vil også i det lokale arbejde have stor fokus på en optimering af det nære sundhedsvæsen, siger Henning Christensen, formand for Dansk Folkeparti i Glostrup.