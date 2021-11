Dan Kornbek Christiansen: Stærke konservative aftryk

Det Konservative Folkeparti kommer ind med to medlemmer.

GLOSTRUP. Ifølge det borgerlige parti i konstitueringen er der masser af borgerlig politik i den konstitueringsaftale, der blev indgået natten til onsdag

Af Robert Hendel

Det Konservative Folkeparti fik det valg, de ønskede sig med to pladser i kommunalbestyrelsen, der går til spidskandidat Dan Kornbek Christiansen og Vicky Schumann. Partiet vil fortsætte det samarbejde, der har været over det seneste år med Socialdemokratiet og SF; og som nu er blevet udvidet med Det Radikale Venstre.

– Vi tog det første spadestik, da vi indgik budgetforliget, hvor vi konservative fik rigtig meget med. Både det med tryghed, en ny indsats på erhvervsområdet, introture i 7. klasse, og med at styrke hele børne- og ungeområdet, fritidsområdet og kulturområdet. Det har været et godt fundament at bygge videre på, siger Dan Kornbek Christiansen.

Ifølge ham blev konstitueringsaftalen indgået, så alle gav sig lidt.

– Vi har lavet et forlig, der rummer noget hele vejen fra SF til os konservative. Det er bredt. Vi arbejder gerne bredt hen over midten for at få vores konservative mærkesager igennem. Vi gik til valg på, at Glostrup skulle være den tryggeste kommune for børn, unge og ældre på hele Vestegnen indenfor de næste otte år. Det har vi fået med i det grundlag, vi har lavet, sammen med en masse andre gode ting. Vi kan se rigtig mange konservative mærkesager i aftalen og det er vi glade for, siger han.

Han forventer, at de kommende fire år bliver mere rolige end de foregående fire.

– Det politiske grundlag er stabilt, det lægger i forlængelse af vores budget og det giver en retning, der betyder, at Glostrup ikke bliver lige så kaotisk, som det har været de sidste fire år, og det er vi godt tilfredse med, siger den konservative spidskandidat.