Christian Skou Larsen: Fortsat fokus på skolen

Christian Skou Larsen bringer SF tilbage i kommunalpolitik i Vallensbæk. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. SF er tilbage i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk, hvor partiet vil have fokus på de store klasser på Vallensbæks skoler

Af Jesper Ernst Henriksen

Efter nogle års fravær er SF nu tilbage i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk, hvor Christian Skou Larsen bliver nyt medlem.

– Det er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for at få muligheden for at repræsentere de vælgere, der har stemt på os, og repræsentere børnene og de unge, og dem, der gerne vil de grønne områder i Vallensbæk, siger han.

Han forventer at gå ind i en kommunalbestyrelse, der kan samarbejde bredt.

– Der er tradition for at samarbejde, så jeg er ikke i tvivl om, at vi får et godt samarbejde på tværs af partierne, der skal vi nok få noget politik igennem fra SF. Først og fremmest på skolerne, hvor jeg gerne vil have et klasseloft. Det er måske ikke så realistisk, men så få flere tolærertimer i de klasser med mange

elever. Vi vil også arbejde for flere AKT-lærere, siger han.