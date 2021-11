Bylisten: Vi manglede otte mandater

Lars Thomsen havde forventet ti mandater til Bylisten. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Bylistens formand Lars Thomsen sætter ikke sit lys under en skæppe og ser det mere som at have mistet otte mandater end at have vundet to. Han håber stadig på t kunne bruge de to til indflydelse

Af Jesper Ernst Henriksen

Et af de store spørgsmål ved dette kommunalvalg var hvordan det gik for Glostrups nye tværpolitiske liste Bylisten med Lars Thomsen i spidsen. Listen får to pladser i kommunalbestyrelsen, der går til spidskandidat Lars Thomsen og Kirstine Bjarnt. Det er dog otte pladser mindre, end Lars Thomsen havde regnet med.

– Bylisten er gået otte mandater tilbage. Jeg var sikker på, at vi havde 10 mandater i hånden. Bylisten mangler i hvert fald otte mandater, hvis vi skal have fem selvstændige skoler og en anstændig ældrepleje med frisklavet mad hver dag, siger Lars Thomsen med et smil.

Han fik selv 444 personlige stemmer, hvilket er det 3. højeste personlige stemmetal i Glostrup.

– Jeg er da taknemmelig over, at borgerne har givet Bylisten to mandater og har givet mig tredje flest stemmer – kun overgået af de to unge, der var helt håbløse at konkurrere med. Valget blev gjort til et præsidentvalg mellem Piet Papageorge og Kasper Damsgaard. Der er ikke rigtig snakket politik, der er mere snakket personer. Det er lidt ærgerligt, at der ikke blev snakket mere byudvikling og skoler, siger Lars Thomsen.

Som det ser ud lige nu, kommer Bylisten til at være i opposition, men Lars Thomsen er ikke færdig med at søge indflydelse.

– Jeg har henvendt mig til Kasper Damsgaard, fordi jeg kan se, at de ikke har fundet en formand for Social-, Sundheds- og Seniorudvalget endnu. Så der har jeg tilbudt Bylistens kompetencer. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved mere om ældreområdet end mig, siger Lars Thomsen, der var formand for netop det udvalg i fem et halvt år, ind til Samarbejdsgruppen faldt fra hinanden.

Samarbejdsgruppen bestod af Socialdemokratiet, SF og Det Konservative Folkeparti, der sammen med Radikale netop har indgået konstitueringsaftale. Derudover var også Enhedslisten med, som ikke kom ind i kommunalbestyrelsen igen. Dermed er Bylisten blevet sat udenfor døren i forhold til det tidligere samarbejde.

– Når de siger, de vil have så bredt et samarbejde som muligt, så er der en mulighed her. Jeg gør det, fordi jeg gerne vil have indflydelse på ældreområdet, siger Lars Thomsen.