Brug af høringssvar

DEBAT.

Af Jens Erik Larsen, Kandidat på liste F, Socialistisk Folkeparti, Glostrup

Det er interessant her i valgkampen, at tilsyneladende alle politikere nu vil inddrage borgerne.

Fuld respekt for det – og lad os håbe, det holder efter 16. november. Men når jeg tænker tilbage på læsning af kommunalbestyrelsens dagsordener i Glostrup fra den forløbne valgperiode, synes jeg desværre, det har været et gennemgåede træk, at høringssvar fra borgere, skolebestyrelse, seniorråd og mange flere ikke får den seriøse behandling, de fortjener, men skydes ned lettest muligt.

Sådan bør det ikke være fremover. Det kan godt være, at et flertal er uenige i et høringssvar, men der skal ske en respektfuld behandling.