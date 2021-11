Brøndbys dyre renovationsplan

DEBAT.

Af Per Buch Larsen, Ved Lindelund 177, 2605 Brøndby

Lige nu behandles ”Affaldsgebyrer for husholdninger og institutioner i 2022” politisk, og jeg er ikke helt sikker på, om de er endeligt vedtaget.

Jeg forstår i princippet godt, at renovationen skal hvile i sig selv, men med de planlagte store omlægninger vil de økonomiske konsekvenser i disse alvorlige inflationstider være store for en folkepensionist som for eksempel undertegnede.

For min husstand stiger gebyrer for Mad- og restaffald med 8,1% eller 87,10 kroner, storskrald m.m med 31,8% eller 550 kroner samt haveaffald med 3,2% eller 10 kroner. Eller i alt med 647,10 kroner årligt, hvilket er et stort beløb i en folkepensionists budget.

Samtidig er mange andre priser stærkt stigende – ikke mindst energipriser – hvorfor rådighedsbeløbet er mærkbart faldende. I kommunens Ressource- og affaldsplan 2022-2033 savner jeg initiativer, der skal hjælpe for eksempel folkepensionister, når Ressource- og affaldsplan 2022-2033 skal gennemføres.