Brøndby får en borgerrådgiver

Brøndby Kommune ansætter en borgerrådgiver, der blandt andet kan hjælpe borgere med at forstå kommunale afgørelser. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Borgerrådgiveren i Brøndby skal fungere som bindeled mellem kommune og borgere

Af Robert Hendel

Det er vigtigt, at man som borger bliver hørt og får en respektfuld behandling i sin kommune. Den slags kan en uvildig borgerrådgiver hjælpe med, og sådan en har Brøndby Kommunes kommunalbestyrelse netop besluttet sig for at ansætte.

– En borgerrådgiver er med til at sikre borgernes retssikkerhed og kan for eksempel hjælpe en borger med at forstå kommunale afgørelser, siger Kent Magelund (S), der er borgmester i Brøndby Kommune.

Borgerrådgiveren kan vejlede i hvordan en borger klager, hvis vedkommende ønsker det.

– En borgerrådgiver vil også kunne være med til at højne kvaliteten i vores sagsbehandling, for den skal selvfølgelig både være i orden og forståelig for borgerne, siger Kent Magelund

Det er kommunalbestyrelsen, der ansætter borgerrådgiveren, og der er derfor tale om en uvildig rådgivnings- og klageinstans, som alle borgere, brugere og virksomheder i Brøndby Kommune kan kontakte helt gratis.

Borgerrådgiveren bliver ansat hurtigst muligt og vil indtil videre være ansat på baggrund af penge fra Demokratipuljen, som er afsat til etablering af netop borgerrådgiverfunktioner. Brøndby Kommune har fået bevilget, hvad der svarer til en fuldtidsstilling, som løber frem til udgangen af 2024. Herefter vil kommunen evaluere og vurdere om ordningen skal fortsætte.