Brøndby blev sat af i Vendsyssel

De evige rivaler fra Fortuna Hjørring trak sig sejrrigt ud af opgøret mod Brøndby i weekenden. Malou Marcetto Rylov (nummer 16) scorede for Brøndby. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Afstanden til de to tophold i Gjensidige Kvindeliga blev øget, da fodboldkvinderne fra Brøndby tabte søndagens rivalopgør på udebane mod Fortuna Hjørring

Af Robert Hendel

Brøndbys fodboldkvinder befinder sig i denne sæson i en uvant situation. I næsten to årtier har de blå-gule været blandt de to bedste hold herhjemme, men meget tyder på, at der hverken kommer guld- eller sølvmedaljer hjem til Vestegnen til sommer.

Det står klart efter weekendens opgør mod Fortuna Hjørring på udebane. Inden opgøret var der fem point op til den andenplads, der udløser en billet til kvalifikationskampene til UEFA Champions League, og som Fortuna Hjørring lige nu sidder solidt på. Derfor var kravet en sejr på Nord Energi Arena i Hjørring, hvis Brøndby fortsat skulle gøre sig forhåbninger om europæisk fodbold til sommer.

Det begyndte dog skidt for gæsterne fra Brøndby. Efter seks minutter. Et indlæg fra hjemmeholdets Indiah-Paige Riley fik lov til at passere hele Brøndby-forsvaret. Bolden landede for fødderne af 16-årige Karoline Olesen, der lagde den over til højrebenet, inden hun fra kanten af feltet dirigerede bolden over i det lange hjørne uden chance for Ann-Kathrin Dilfer i Brøndby-målet.

Anden halvleg var blot tre minutter gammel, da Brøndby fik udlignet. Her fik Malou Marcetto Rylov i to omgange sparket bolden ind bag Adelaide Gay i hjemmeholdets mål. Minuttet senere kom Fortuna Hjørring dog foran igen, da Katrine Winnem Jørgensen mistede bolden til Sofie Lundgaard, der spillede Olivia Møller Holdt helt fri foran mål. Ann-Kathrin Dilfer var prisgivet, da Olivia Møller Holdt sendte sin ottende sæsonscoring i kassen.

20 minutter inde i anden halvleg lukkede Emma Snerle reelt opgøret med sin scoring til 3-1, og seks minutter senere scorede hun sit 13. mål i sæsonen på et indirekte frispark inde i Brøndbys straffesparksfelt, der blev dømt mod gæsternes målmand Ann-Kathrin Dilfer.

Brøndby-keeperen holdt bolden for længe i hænderne ifølge kampens dommer Frederikke Søkjær, der blev mødt med store Brøndby-protester i sekunderne efter, at hun havde fløjtet for frispark. Protesterne hjalp dog ikke Brøndby-spillerne, der kort efter måtte hente bolden ud af eget net for fjerde gang i opgøret.

På det efterfølgende frispark trillede Olivia Møller bolden tilbage til Emma Snerle, der sendte bolden op i det ene målhjørne til kampens slutresultat 4-1. Dermed øger Fortuna Hjørring afstanden til Brøndby. De blå-gule ligger stadigvæk nummer tre, men har nu otte point op til andenpladsen med 10 kampe igen af turneringen.

De forsvarende danske mestre fra HB Køge fører Gjensidige Kvindeliga med 38 ud af 42 mulige point.