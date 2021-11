Borgmesterens sidste juletale

For sidste gang var det John Engelhardt, der tændte juletræet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. For sidste gang skulle borgmester John Engelhardt tænde juletræet foran Glostrup Rådhus. Det gjorde han med budskab om ekstra tid til nærvær

Af Jesper Ernst Henriksen

Det er fast tradition, at Glostrups borgmester tænder juletræet foran Glostrup Rådhus. Det har John Engelhardt nu gjort for 12. og sidste gang.

– Det er ekstra specielt for mig i år, da det er sidste gang, at det er mig, der får æren af at tænde træet som borgmester. Jeg er meget taknemmelig for alle mine år som både juletræstænder og borgmester. Og med årene kan jeg mærke, at jeg sætter stadig mere pris på julens lys, sagde han.

Juletræstændingen er egentlig en offentlig begivenhed, hvor alle borgere er velkomne, men det er primært rådhusets medarbejdere, der ofte sammen med deres børn får en hyggelig time omkring mørkets frembrud. Til gæsterne er der normalt gløgg og æbleskiver i rådhusets kælder, men på grund af corona-situationen var det rykket udendørs og der var en slikpose til børnene i stedet.

John Engelhardt brugte sin sidste tale på at tale om at være til stede.

– Jeg tror, at hvis vi skal give hinanden en særlig gave i julen i år, så skal det være at øve os i, at være rigtig til stede og nærværende over for vores familie og venner. Sætte god tid af, når vi besøger hinanden. Sætte mobilen på forstyr ikke, kige hinanden i øjnene uden at blive distraheret og forstyrret. Ro og nærvær er næsten blevet vor tids største luksus, sagde han.