Bevar Biblioteket i Bymidten

Debat

Af Maja Lüchau Nummer tre på Venstre i Glostrups liste

Glostrup har Vestegnens bedste bibliotek. Det er medarbejdernes fortjeneste, som på trods af bygningens tilstand gør en formidabel indsats for at formidle litteratur og kultur til børn, unge, ældre og alle dem midt i mellem.

Med en placering tæt ved aktivitetscenteret, stationen, specialbutikker mv. er det nemt for borgerne at kombinere de dagligdags ærinder med et smut på biblioteket for lige at låne bogen om bæredygtig genbrug, eller filmen der ikke kan streames. Kaster vi et blik på sammenlignelige kommuner, er det tydeligt, at biblioteker placeres dér, hvor flest borgere har deres naturlige færden. Sådan er det også i Glostrup, og hvorfor ændre på noget, der virker?

En af styrkerne ved et bibliotek er netop, at man ikke er nødsaget til at blive i biblioteket for at gøre brug af tilbuddet. Biblioteket glimrer netop ved muligheden for bare lige at droppe-ind på vejen forbi og hente eller aflevere sin bog. Derfor skal et bibliotek selvfølgelig ligge dér, hvor brugerne og borgerne færdes.

I Glostrup er vi lykkedes med en kulturakse bestående af biografen, Kulturhuset, Medborgerhuset med Musikskolen, Byhistorisk Hus, den nye Sognegård og biblioteket. De ligger alle sammen tæt omkring Rådhusparken og danner et meningsfyldt kulturfællesskab. Hvorfor lave bevidste revner i Kulturaksens fundament på den måde – og så endda uden at spørge vores medborgere.

Hvis du – ligesom jeg – synes, at vi skal spørge borgerne, før vi flytter biblioteket ud af Kulturaksen og ned i svømmehallen, så vil jeg anbefale dig at stemme på Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Bylisten, Glostrup Borgerliste eller Venstre. De vil alle bevare biblioteket i bymidten, men jeg håber selvfølgelig, du vil sætte dit kryds ved Venstre, der tillige stiller med den bedst kvalificerede borgmesterkandidat.